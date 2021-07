Thales lève 2,5 M$ pour une plateforme de choix binaires dans l’écosystème Synthetix

in

14 juillet 2021

| Mise à jour:

14 juil. 2021 à 06:57 UTC

Clark

Les options binaires et les sports dissipés peuvent actuellement être lancés sur la plateforme Thales basée sur Synthetix.

Un projet de financement de banlieue offrant des choix binaires à la mode du commerce vient de terminer un tour de table de 2,5 millions de dollars.

Les choix binaires sont des instruments financiers qui permettent aux traders de prendre position sur le mouvement de valeur du marché sous-jacent ou de la crypto-monnaie. Il y a 2 résultats possibles, c’est pourquoi ils sont considérés comme binaires.

Au lancement, Thales peut soutenir les marchés pour une soixantaine d’actifs totalement différents, ainsi que des crypto-monnaies, des matières premières, des actions et des produits indiciels, avant de se lancer dans les marchés du sport. Au moment de la rédaction, il n’y avait aucune mention de la date de lancement particulière.

Le tour d’investissement stratégique de la plate-forme Thales a été mené par Framework Ventures et Phoebus Apollo Capital. Il y a eu de nombreux contributeurs alternatifs au capital, notamment LD Capital, Honey DAO, le LAO, Zee Prime Capital, IOSG Ventures, D64 Ventures et Koji Capital.

L’annonce qu’il y aura une stratégie biennale d’acquisition de jetons par les partenaires stratégiques du protocole à partir de l’événement de génération de jetons.

Le cycle de financement a été achevé en utilisant la «formation de capital DAO-first», une technique projetée par le fondateur de Synthetix, Kain Richard Neville, plus tôt ce mois-ci. Cette approche permet au projet de vérifier la gouvernance basée sur les détenteurs de jetons en utilisant une organisation autonome suburbaine abondante avant de surfer sur les structures et les processus juridiques.

Thales pourrait être un projet d’écosystème Synthetix développant un support pour le trading de choix binaires et de dérivés en chaîne sur le réseau Ethereum. Fin 2020, les principaux contributeurs de Synthetix ont commencé à rechercher une équipe externe pour développer une plateforme de commerce à choix binaires qui pourrait devenir Thales. Il reçoit un financement de démarrage du SynthetixDAO pour démarrer le projet.

Le modèle de distribution de jetons de Thales est axé sur les membres actifs de la communauté Synthetix avec 35% des 100 millions de jetons réclamés par les acteurs SNX avec une dette émise. 45% supplémentaires peuvent être consacrés à des programmes d’incitation variés et à des fermes de rendement et 20%, soit 20 millions de jetons d’astronome, sont alloués à cette équipe et aux futures.

La livraison de Thales peut sans aucun doute avoir lieu en août et septembre, conformément au contributeur principal de Synthetix, Jordan Momtazi.

Thales a l’intention de s’aventurer dans le domaine des sports en chaîne dissipés grâce à un partenariat avec Chainlink qui est en mesure de fournir les oracles et les flux d’informations.

En 2019, Cointelegraph a signalé que les régulateurs américains étaient de plus en plus impliqués dans l’émergence d’escroqueries sur les options binaires pour cette méthodologie de commerce de dérivés spéculatifs en hausse dans le secteur de la cryptographie.

