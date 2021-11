Thalía assume le costume du protagoniste du « Squid Game » | Instagram

La chanteur La mexicaine Thalía a une nouvelle fois confirmé sur les réseaux qu’elle adorait se déguiser et cette année n’a pas fait exception et c’est pour cette raison qu’elle a décidé de le faire à la manière de la série de mode sur la plateforme Netflix « Le jeu du calmar« .

La vérité est que Halloween est l’une des festivités les plus importantes de l’année, cependant, c’est aussi l’une des préférées de nombreuses célébrités, alors chaque année, elles présentent leurs meilleurs costumes pour encadrer les réseaux sociaux et voler les yeux de tous leurs admirateurs.

Cette fois, les gens ont réagi à un déguisement extrêmement particulier, puisque Thalía s’est déguisée en personnage de « The Squid Game ».

A travers les réseaux sociaux, la chanteuse a partagé une série de photographies où elle montrait le grand travail qui a été fait ce week-end pour la caractériser avec l’un des personnages les plus importants de « The Squid Game », cependant, ce n’était pas le plus courant, c’est , le costume rouge avec le masque noir.

A noter que dans le message sur les réseaux sociaux, il a bien précisé qu’il aimait cette fête pour deux raisons, la première pour se déguiser et la seconde pour les douceurs.

En plus de préciser qu’il aime se caractériser et pourrait le faire toute l’année, mais il n’aime pas seulement se caractériser, puisqu’il aime le processus, le plan, le détail et le plaisir.

La publication a été partagée sur son compte Instagram officiel, où il a partagé trois photographies pour que les gens demandent à voir les détails qui ont été mis en œuvre dans sa caractérisation.

On y voit un homme aux cheveux roux dans un costume bleu, tandis que sur une photo, on le voit assis en train de passer un appel, dans l’autre main vient la carte d’où vient le célèbre numéro pour assister aux jeux.

J’aime Halloween pour seulement deux raisons. Les costumes et les bonbons ! Si ça ne tenait qu’à moi, je pourrais m’habiller tous les jours ! J’aime le processus, le plan, les détails et le plaisir. J’aime la liberté d’être et de faire ce que vous voulez. J’ai adoré ce costume », écrit dans la publication.

Ensuite, il a précisé qu’il aimait cette caractérisation en raison du maquillage, précisant que la chose la plus difficile était la création du nez et de la bouche; Entre autres facteurs importants qu’il a vécu pour faire le déguisement de l’un des protagonistes les plus importants de la série Netflix.

Comme prévu, Thalía a volé les likes de ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, puisque la chanteuse avait rapidement déjà plus de 24 000 cœurs et des commentaires sans fin où ils ont assuré que c’était un excellent travail.

Et la vérité est que c’était vrai, puisqu’elle ne lui ressemble pas du tout grâce à la caractérisation qu’ils ont faite sur son visage.