¿Copiona ? La belle chanteuse mexicaine Thalía a surpris ses followers en révélant que Kim Kardashian West l’a copiée et s’est inspirée d’elle pour sa mode, se pourrait-il que ce soit du plagiat ?

La vérité est que la belle épouse de devise de Tommy il a pris avec assez d’humour les comparaisons d’une de ses garde-robes des années 90 avec une tenue récente de la toute nouvelle mondaine Kim Kardashian et la vérité est qu’elles semblent faites par le même créateur.

Avec des preuves en main, Thalia Sodi Miranda a partagé sur son compte Instagram officiel une photo d’elle dans les années 90 où on la voit vêtue d’une robe rose très frappante et de textures fleuries sur le haut et sur ses manches, c’était l’époque où la belle soeur de Laura Zapata portait une mèche blonde cheveux devant.

Dans la deuxième image, vous pouvez voir une photographie récente de Kim Kardashian, qui porte une tenue Balenciaga de couleur presque identique à Thalía et avec des textures de plumes très similaires à celles de la tenue de l’interprète mexicaine d’Amor.

La vérité est que Thalía a pris les comparaisons avec le meilleur humour et c’est pourquoi elle a partagé les photographies sur Instagram accompagnées d’un message pour Balenciaga, assurant qu’elle était à la mode depuis 1990 et qu’elle pouvait même collaborer à leurs créations.

Toujours à l’avant-garde depuis 1990. @balenciaga appelle-moi, a écrit Thalía à côté des images.

Thalía assure que Kim Kardashian l’a copiée, plagiat ? Photo : Twitter.

Ces derniers temps, Kim Kardashian est devenue une adepte fidèle de Balenciaga avec des tenues très similaires, assez ajustées à son corps et couvrant tout, même avec des baskets assorties à sa tenue, ce qui implique qu’il s’agissait d’un seul vêtement ; Les courbes de la star de Keepin Up With The Kardashians sont à leur meilleur.

La sœur de Kylie Jenner a été totalement surprise de cette couleur puisqu’elle avait été pas mal vue avec du noir, l’air d’être en deuil de sa séparation avec le rappeur Kanye West.

Kim Kardashian a de nouveau attiré l’attention de tout le monde au Met Gala en arrivant dans une tenue Balenciaga avec les caractéristiques susmentionnées, mais avec un noir total; y compris son visage, qui était complètement couvert.

La star de Hoolywood a fait parler d’elle à tout le monde, à tel point qu’ils disent que ce sera l’un des costumes d’Halloween les plus courants aux États-Unis et dans le reste du monde; ils prétendent même qu’ils le vendent déjà.

Tout à fait contrairement à Kim, sa sœur Kendall Jenner est venue avec une robe qui la faisait ressembler à une vraie princesse, dans une couleur très claire et translucide, ce qui nous a permis de voir ce qu’il y avait en dessous et était pleine de brillance ; même elle a été surprise de trouver l’ex de Kanye West dans une tenue particulière.

Bien au contraire, Thalie caractérisée par des robes élégantes et très belles, l’actrice mexicaine aurait certainement penché plus pour une tenue similaire à celle de Kendall Jenner que celle de Kim.