Thalía avoue qu’elle a secrètement embrassé avec Eduardo Capetillo

Quelque chose que peut-être très peu de gens savaient, c’est que Thalía et Eduardo Capetillo ils devaient s’embrasser secrètement de Bibi Gaytan, qui est la femme de l’acteur depuis 1994.

Vous vous demandez sûrement quelle était la raison pour laquelle les deux acteurs célèbres ont dû faire cette action, pour commencer, il faut se rappeler que Thalie Il a joué dans un feuilleton aux côtés de Capetillo.

On parle de Marimar Lancée en 1994, la même année que Gaytán et Capetillo se sont mariés, la telenovela a connu son premier épisode le 31 janvier et le mariage du célèbre couple a eu lieu le 25 juin de la même année.

Il est dit que dans les enregistrements, le couple principal a eu des problèmes avec la relation amoureuse d’Eduardo et de Bibi, qui se fréquentaient déjà à l’époque, ils ont donc commencé à prendre certaines mesures lors du tournage de certaines scènes.

Thalía a fait quelques révélations dans un programme spécial qui a été réalisé, où des mensonges et des vérités sur la trilogie des trois « Marías » ont été révélés.

La chanteuse et femme d’affaires a mentionné que Capetillo était un peu tendu lorsqu’ils devaient tourner des scènes de baisers.

La production s’est rendu compte que la petite amie de l’ancien membre de Timbiriche était assise devant les écrans pour regarder chacune des scènes, c’était donc la raison de leur tension, alors ils ont choisi d’éteindre lesdits écrans pour que la mère des cinq enfants d’Eduardo Capetillo les enfants n’ont rien vu.

De cette façon, la femme de Tommy Mottola a mentionné que Capetillo pouvait difficilement agir naturellement.

Malgré que Thalie Il avait déjà joué dans la telenovela María Mercedes, c’est en combinaison avec Marimar que sa carrière a été catapultée et il a commencé à avoir plus de renommée qu’il n’en avait déjà.

L’intrigue de cette histoire est très similaire dans la trilogie de « Marías » lancée par l’interprète de « Je ne me souviens pas », une jeune femme avec peu de ressources tombe amoureuse d’un jeune homme riche, ils se marient et à cause du destin fleurs qu’ils séparent.

Par coïncidence dans l’histoire, cette jeune femme est la fille de millionnaires qui découvrent qui elle est et l’éduquent, elle renoue avec son amour du passé et après quelques catastrophes ils finissent par retomber amoureux.

Ceci et d’autres feuilletons Thalía sont une référence pour l’industrie, en fait des remakes ont été réalisés qui sont devenus célèbres, l’un d’eux mettant en vedette sa nièce Camila Sodi.