Thalía cache sa beauté avec seulement deux clés, façon Demi Rose | Instagram

Thalía est sans aucun doute l’une des plus belles femmes du show business au Mexique ! La chanteuse mexicaine ne cesse d’étonner par sa beauté quelle que soit la tenue qu’elle choisit, mais celle de cette photo est plus que spéciale.

La belle Ariadna Thalía Sodi Miranda a posé il y a quelques jours avec une tenue vraiment excentrique pour certaines de ses présentations. L’ex de Fernando Colunga a choisi de pousser sa coquetterie au maximum avec seulement quelques détails mis en valeur avec une clé chacun pour couvrir l’essentiel de son anatomie.

Sur la photo avec cette tenue qui circule encore sur les réseaux sociaux, la belle épouse de Tommy Mottola a posé assez coquette avec ses cheveux complètement relevés et ses lèvres cramoisies, une touche qui la rendait encore plus belle.

Cette tenue de Thalie Cela coïncide avec beaucoup d’autres qu’il a utilisées dans sa jeunesse avec ceux qui prétendaient avoir la plus petite taille du Mexique et une grande partie de sa peau charme son public, qui est définitivement tombé à ses pieds.

Actuellement, l’actrice est également plus mesurée dans sa robe ; Cependant, il surprend de temps en temps les internautes avec des tenues qui révèlent davantage son anatomie ou quelques transparences.

A 50 ans, Thalía Sodi reste une femme très belle et joviale ; beaucoup se demandent comment l’artiste continue à ressembler à une jeune fille avec elle plus de cinq décennies.

Comme si cela ne suffisait pas, l’attitude positive et énergique de la chanteuse la fait paraître encore plus jeune. La célèbre femme reste à la pointe de la mode, de la musique et des tendances sur les réseaux sociaux à la moindre occasion.

Si nous parlons de la garde-robe de Sodi, beaucoup ont été surpris quand à un moment donné il a été vu avec des tenues plus décontractées dans ses présentations. Thalía a montré un côté d’elle que peu de gens connaissaient, car des jeans, des chemises décontractées, des cheveux légèrement désalignés et un visage complètement naturel faisaient partie de ses présentations. C’est dans la vidéo en direct de “Je suis amoureux” que ce côté de l’artiste a été capturé.

La sœur de Laura Zapata a avoué que c’était son mari, le magnat Tommy Mottola, qui l’avait invitée à se montrer moins produite devant son public, lui assurant qu’elle est vraiment belle et n’a pas besoin de trop pour que le monde la voie, quelque chose qui est Définitivement vrai.

Thalie Il a commencé sa carrière artistique au Mexique à un très jeune âge. Le Mexicain faisait partie du groupe musical Timbiriche avec d’autres personnalités telles que Érik Rubín, Paulina Rubio; entre autres. Mais l’artiste a également eu une solide carrière à la télévision dans des feuilletons tels que Quinceañera.

Sans aucun doute, ceux qui ont marqué un tournant pour le succès international de cette femme sont les feuilletons mexicains : María Mercedes, Marimar, María la del Barrio et Rosalinda sont des mélodrames qui lui ont valu un succès total au Mexique et l’ont poussée plus loin.

La chanteuse a montré ne pas regretter ses débuts et à la moindre occasion elle célèbre les anniversaires de ses projets, ses tenues les plus mémorables et autres dans ses stories sur son compte Instagram officiel.