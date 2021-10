Thalía déteste Paulina Rubio et a révélé la raison de leur rivalité | INSTAGRAM

Ayant fait partie de l’un des groupes d’enfants les plus célèbres du Mexique, Thalía a eu l’opportunité de partager la scène, les transports, les loges et beaucoup de temps avec la « Golden Girl », Pauline Rubio, donc à une certaine occasion ils ont eu un grande amitié.

Cependant, comme beaucoup d’internautes le savent déjà aujourd’hui, ils n’entretiennent pas très bien une relation et on dit même qu’ils ont une forte rivalité.

C’était dans un entretien avec un programme espagnol, où la chanteuse mexicaine a été invitée et interrogée par les présentateurs qui n’ont pas hésité à l’interroger sur cet éventuel différend qui existe entre eux et que beaucoup considéraient comme évident à certains moments où ils faisaient des sorties de disques et des présentations les mêmes jours.

C’est alors que Thalía révélé qu’ils ont vécu des années sensationnelles ensemble dans ce groupe dans lequel ils ont passé beaucoup de temps ensemble ils ont partagé des chambres ils sont même devenus un grand famille, une très belle époque pour les deux artistes qui voyagent à travers le Mexique et différents pays d’Amérique latine

Cependant, elle assure que lorsqu’elle a grandi chacun a pris son propre chemin et qu’à de nombreuses reprises il est très difficile de garder une amitié pendant tant d’années, assurant que la vie se charge de les séparer, ce à quoi elle n’a jamais pensé. envie ou jalousie de toute nature, en plus de cela, elle ressent un grand plaisir que ses camarades de groupe aient bien fait, comme c’est le cas avec Paulina Rubio.

Cependant, ils ont également abordé un problème qui pourrait être la raison pour laquelle tout le monde pense à cette rivalité éternelle. un micro., Pau s’est donc retrouvé à terre et le public présent a commencé à soutenir la contestation.

Cependant, Thalía considère que c’était un moment très amusant.Et ce qui a été le résultat de voir les mêmes personnes tous les jours et beaucoup plus, être des collègues, parfois de telles situations se présentent mais bien sûr, elle ne garde aucune rancune.

Là, elle a profité de l’occasion pour avouer certains de ses secrets les mieux gardés, tels que la façon dont elle maintient sa silhouette splendide, révélant qu’elle menait une vie très saine en prenant soin de son alimentation et en faisant beaucoup d’activité physique tout en évitant les déchets mentaux. elle l’appelle.