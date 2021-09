in

La confirmation qu’elle a enlevé ses côtes ? Thalía a fait grand bruit sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo en maillot de bain dans laquelle plus que sa silhouette, ce qui captait le regard était une marque mystérieuse à la hauteur de ses côtes.

Depuis de nombreuses années, Thalie Sodi a été impliquée dans le mythe selon lequel elle a enlevé ses côtes pour avoir la taille la plus petite et la plus célèbre du spectacle mexicain. Bien que le chanteur mexicain Il s’est moqué de la situation à plusieurs reprises, les rumeurs continuent.

Encore une fois, le aussi actrice Il a de nouveau déclenché ces rumeurs grâce à une courte vidéo que l’artiste a partagée depuis la plage, où elle se vantait à quel point elle se portait bien, était vraiment détendue et faisait quelques positions de yoga.

Thalía dévoile la marque, preuve qu’elle a enlevé ses côtes ? Photo : Instagram

Bien que l’énorme beauté de Thalía éblouit, ce n’était pas le centre de l’attention, puisque l’ex de Fernando Colunga, qui portait un maillot de bain noir, se tenait de profil, révélant une marque à la hauteur des côtes.

Chez le protagoniste de Marimar, une sorte de tache brune a été observée qui pourrait être une cicatrice, mais cela pourrait aussi être un grain de beauté ou une ecchymose sur la peau ; Cela pourrait également être écarté comme une opération chirurgicale puisque cette marque n’avait pas été vue avant ou après sur l’actrice.

La Mexicaine se soucie peu de ce que les autres disent et son “Qui s’en soucie” a beaucoup apprécié sa journée à la plage, s’est amusée et a laissé le monde rouler tout seul sans rien affecter en ce moment spécial.

Thalie elle a montré qu’elle aime les moments de calme et de rencontre avec elle-même, elle est rarement vue sur les réseaux sociaux avec ses enfants ou son mari ; mais quand c’est le cas, c’est pour des moments très spéciaux.