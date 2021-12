Thalía et l’âge auquel elle a commencé à travailler Depuis qu’elle est enfant !

La carrière du célèbre chanteuse Thalía a commencé quand elle n’était qu’une enfant, elle a donc l’une des plus longues carrières dans l’industrie du divertissement et aujourd’hui, elle est l’une des mexicaines les plus reconnues.

La vérité est que Thalía est chanteuse et actrice Extrêmement réussie, à ce jour, elle a vendu plus de 25 millions d’albums dans le monde et chanté en espagnol, anglais, français, portugais et tagalog.

Cependant, tous ces accomplissements sont le fruit d’une longue carrière d’abnégation qui a commencé quand elle était très jeune.

Avec un peu de recul, la carrière musicale de Thalía a commencé en 1981, à l’âge de 10 ans, lorsqu’elle a rejoint le groupe d’enfants mexicains Din Din en tant que chanteuse.

Puis il se produit au festival de Musique « Play a Song » en tant que membre du groupe et plus tard, en tant que soliste.

Puis, en 1984, elle a été choisie pour la version adolescente de la production théâtrale « Grease », étant choisie pour le rôle principal de Sandy.

À peine deux ans plus tard, en 1986, elle est devenue membre du groupe mexicain à succès Timbiriche, remplaçant l’une des chanteuses originales, Sasha Sokol.

Thalía a enregistré trois albums avec le groupe, intitulés Timbiriche VII, Timbiriche VIII et IX et Los Clasicos de Timbiriche.

En 1989, il quitte Timbiriche et la même année, il se rend à Los Angeles, en Californie, pour préparer sa carrière solo.

Plus tard, en 1990, Thalía est retournée au Mexique et a sorti son premier album solo, intitulé Thalía.

L’album a donné naissance aux singles « A Pact Between the Two », « Saliva », « Amarillo Azul » et « Pienso en Ti ».

Cet album a été très controversé, en particulier pour les singles « Un Pacto entre los Dos » et « Saliva », qui ont été interdits par diverses stations de radio au Mexique, en raison de leurs paroles suggestives.

En 1991, Thalía a voyagé en Espagne et a joué dans différents programmes télévisés, tels que « VIP de Noche ».

La même année, il sort son deuxième album studio, « Mundo de Cristal », qui génère trois tubes mexicains qui figurent parmi les dix premiers du moment : « Sudor », « En la Intimidad » et « Fuego Cruzado ».

Les changements sont survenus en 1995 lorsqu’il est passé de Fonovisa à EMI Latin et a lancé son label « En ectasis », son quatrième album studio et son premier disque pour EMI, avec son premier grand succès international « Piel Morena ».

L’album est devenu son premier succès international, étant reconnu avec plusieurs disques d’or et de platine.