Thalía et Paulina Rubio se sont affrontées en concert

Thalía : C'était le jour où il s'est battu avec Paulina Rubio

Les controverses chanteurs Thalía et Paulina Rubio se sont battues à coups de poing au milieu d’un concert et peut-être ne vous en souvenez-vous plus, c’est pourquoi nous vous parlerons à cette occasion un peu de la façon dont s’est dit cet événement qui en a tant surpris plus d’un.

Il y a de nombreuses années, la chanteuse mexicaine Thalía a commencé à gagner l’affection des fans et les tensions avec Pauline Rubio a commencé, en fait, c’était à un tel degré qu’à une occasion ils Ils se sont battus et s’est tiré les cheveux lors d’un concert.

Comme vous pouvez le voir, Thalía et Paulina Rubio ont une querelle qui a commencé depuis que la femme de Tommy Mottola a rejoint le groupe « Timbiriche » et a renversé La Chica dorada de son rôle principal dans le groupe.

C’était lors d’un concert que le groupe offrait dans la ville de Toluca, lorsque Paulina a déconnecté le micro de Thalía pour que personne ne l’entende chanter.

Au moment où l’actrice l’a également remarqué, elle a tiré les cheveux de Paulina Rubio et la discussion a commencé.

Quelque temps plus tard, Thalía a fait savoir dans un programme de Verónica Castro ce qui s’était passé lors du concert et a précisé qu’ils étaient amis avant, cependant, ils ont rapidement commencé à se battre.

«Je me souviens beaucoup quand Pau et moi nous sommes battus. C’était hilarant, parce que Paulina et moi étions amis avant. Et on était comme ça ensemble, et on couchait ensemble et on avait beaucoup de secrets, et du coup on s’est mis à se battre (…) Jusqu’à ce qu’une fois on se surprenne sur scène… »

« C’était incroyable, j’adorais ça ! A l’époque c’était le meilleur, mais en ce moment je dis oui, de mauvaises vibrations. Et c’était hilarant parce que le public nous encourageait. Des mèches de cheveux, des chaussures, tout », a partagé Thalía.

Il convient de noter que malgré le fait que de nombreuses années se soient écoulées, les deux chanteurs ne parlent toujours pas, il était donc courant de les voir concourir pour les premières places de la popularité.

D’autre part, en 40 ans de carrière musicale, la chanteuse, présentatrice, femme d’affaires et actrice a fait ce qu’elle voulait et confirme désormais sa place de reine d’or avec son nouveau single et vidéo « I am ».

Ainsi, faisant un appel à l’empowerment, Paulina nous livre une chanson qui infecte la force.

Avec des phrases comme « Je ne dois rien à personne (…) c’est pourquoi je donne mon nom de famille à mes enfants » ou « Parce que je suis ce que je veux être, sans faire semblant », le chanteur parle d’être soi, sans déguisement .

En fait, récemment Paulina Rubio a déclaré que ses cinquante prochaines années de vie seront « sans attaches » de personnes négatives et elle était enthousiasmée par la tournée qu’elle prépare pour 2022, qu’elle définit comme une « concurrence brutale » avec une autre « chanteuse mexicaine ». « , un détail qui vous a échappé lors d’un entretien.