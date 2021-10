Thalía et son changement fort devant les caméras, méconnaissable ? | AP / . / .

Méconnaissable, Thalía a décidé de changer radicalement de look devant les caméras, mais pas dans le style Ricky Martín, mais avec quelque chose de réversible et tout pour chouchouter ses followers. La chanteuse mexicaine bien-aimée a demandé à ses abonnés de choisir comment ils voulaient la voir et elle s’est conformée.

La femme de devise de Tommy Il a demandé quel était son prénom et l’un de ses followers qui a répondu correctement, assurant que son nom est Ariadna, a réalisé son souhait, de changer radicalement de look.

L’adepte de Ariadna Thalía Sodi Miranda Il lui a demandé de mettre une perruque de dreadlocks, une action à laquelle il a obéi et a également qualifié la perruque en question de « doc ». La belle interprète d’Amor a la Mexicana a montré sa belle perruque avec des dreadlocks sombres et fines et quelques détails, puis l’a placée sur sa tête par-dessus ses cheveux précédemment collectés.

La perruque était parfaitement, donnant l’effet qu’il s’agit bien des cheveux de l’actrice également, elle a ajouté un peu de blush pour avoir l’air plus bronzée et a baissé les bretelles de son chemisier pour donner une touche plus au style de la perruque ; plus tard, il a posé le plus souriant pour la caméra.

La belle Thalía a tout enregistré pour le partager sur son compte Tik Tok, un réseau social où elle s’est mérité de faire partie des gâtées, puisque la célèbre quinquagénaire est toujours au premier plan.

REGARDEZ LE CHANGEMENT DE THALÍA ICI

Thalía et son changement fort devant les caméras, méconnaissable ?. Photo : Tik Tok.

Récemment, le protagoniste de feuilletons tels que María la del Barrio, Marimar, María Mercedes et Rosalinda a été surpris en s’adaptant rapidement aux tendances des médias sociaux.

Ce qui a le plus captivé ses followers, ce sont ses récréations en tant que participant à la célèbre série Netflix The Squid Game, à la fois dans « Red light, green light », ainsi que celle dans laquelle il ne doit pas casser le cookie en détachant la figurine; elle a même fait les cookies elle-même.

Qui est aussi une tendance et a fini par se rapporter à la célèbre chanteuse était la mondaine Kim Kardashian, qui a été accusée d’avoir copié la belle Thalia. L’interprète a partagé sur les réseaux sociaux la preuve que l’un des looks de la sœur de Kylie Jenner utilisé pour ses débuts en tant que présentatrice SNL était inspiré par elle.

L’ex de Fernando Colunga a montré une photographie de l’un de ses looks emblématiques des années 90 dans laquelle on peut le voir vêtu d’une robe d’un ton rose assez frappant et avec des textures de roses très similaires en couleur et en texture à celles utilisées dans la combinaison du costume. que portait Kim Kardashian ; la belle Thalie Il portait également sa « mèche » blonde caractéristique devant.

La célèbre a pris la situation avec beaucoup d’humour et a partagé les deux photos sur son compte Twitter, se mettant aux commandes de Balenciaga, la marque qui a conçu la tenue Kardashian et soulignant qu’elle est à l’avant-garde depuis 1990.

Thalía s’est effectivement caractérisée en restant à l’avant-garde, mais pas seulement dans le monde des mosaïques, mais aussi dans celui des réseaux sociaux où elle a capté l’attention de publics de tous âges.