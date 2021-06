Thalía fait ses débuts en tant que compositrice sur son nouvel album DesAMORfosis – El Sol de México

Après 31 ans de carrière en tant que soliste, la compositrice mexicaine Thalía enregistre pour la première fois une production musicale de 14 chansons qui, sous le titre DesAMORfosis, rassemble “des paroles qui parlent de ma vie sentimentale”, déclare-t-elle à propos de la production il se classe numéro un des ventes de disques physiques », ajoute-t-il.

Lors de la diffusion du journal télévisé Al Aire avec Paola Rojas sur le réseau national, Thalía a parlé de son album au son pop latino, reggaeton et bachata, qui contient sept collaborations entre solistes, duos et groupes.

Le 24 janvier 2020, la première coupe Ya tú me connaissances avec Mau et Ricky est sortie numériquement, passant par La luz avec Myke Towers; Tic Toc avec Faina et Sofía Reyes et se lance actuellement en solo avec Mojito.

« DesAMORphosis, est un album vraiment fascinant. C’est très personnel du début à la fin, chaque chanson raconte vraiment une expérience personnelle, je ne l’ai jamais fait comme ça du début à la fin, que toutes mes chansons parlent de ma vie amoureuse et les collaborations sont en feu”, confie-t-il à travers son connexion par zoom sur le studio Televisa Chapultepec.

Thalía s’est montrée avec un visage légèrement maquillé et de longs cheveux raides. Dès qu’il entre en scène, il envoie des bénédictions : « Beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonne énergie, nous continuerons à nous relever avec force ; avec de la musique, avec une bonne attitude, tous ensemble pour nous soutenir », exprime-t-il.

Le programme a présenté en première la vidéo de Mojito, son quatrième single qui fait partie de l’album DesAMORfosis. «Je suis ravi d’être ici, un baiser à tout mon peuple de mon Mexique bien-aimé, rien, pouvoir les saluer, positivisme, joie de vivre; et je viens de sortir mon album studio 17″, a-t-il déclaré en guise d’introduction.

Et, rappelant qu’au Mexique, aux Etats-Unis comme dans le reste du monde, la pandémie due au Covid-19 se poursuit, elle remercie à travers la télévision mexicaine pour le fait qu’elle et toute sa famille vont bien :

« Amen… le mot clé est gratitude d’être ici pour notre santé, parce que Dieu est généreux, parce que Dieu est grand, parce qu’il nous permet d’avancer et pendant tout ce temps j’ai eu cette magie et cette chance de pouvoir composer et préparer cet album. DesamORphosis est un mot fait de chagrin, d’amour et de changement ».

Sur les sept collaborations de l’album, il affirme que la chanson Tu boca con la Banda MS, “brûle”. Il comprend également des chansons telles que You are mine, Bad and good, je ne t’ai pas vu avec Maffio, Secret, Canceled, Barrio et Let’s start.