Thalía montre son niveau de mannequin dans une tenue identique à Demi Rose

Thalía montre son niveau de mannequin dans une tenue à l’image de Demi Rose | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse mexicaine Thalía a montré qu’en plus d’être très douée pour la musique, elle est également douée pour enregistrer des vidéos amusantes pour TikTok officiel, un compte qu’il a gardé très actif depuis qu’il l’a créé, mettant en ligne des vidéos pratiquement tous les jours.

A cette occasion, il a surpris son public avec une tenue qui nous a immédiatement rappelé l’un des mannequins les plus célèbres d’Internet, le L’influenceuse britannique Demi Rose, une belle jeune femme originaire du Royaume-Uni qui a une tenue exactement identique à celle que le Mexicain portait à cette occasion.

Avec cela, elle nous a montré que Thalía a un excellent niveau en tant que modèle tout comme elle, elle dansant et bougeant au rythme de la musique, bien sûr avec ce sourire et ce charisme qui la caractérisent.

En fait, la vidéo utilise une chanson qui est de mode et que dernièrement, il a inondé les réseaux sociaux de ses danses curieuses, alors cette belle star ne peut pas manquer l’occasion de faire sa propre version.

C’était en 2018 quand la belle Britannique a utilisé la même robe, On peut le remarquer car il a une double sangle, trois ceintures dans la partie centrale et bien sûr des coupes identiques, donc on ne peut pas douter une seconde qu’il s’agit de la même pièce textile.

La belle chanteuse portait une tenue identique à celle de Demi Rose.

Cela montre aussi qu’elle a un très bon goût, mais ce que l’on peut dire c’est qu’aucun des deux ne sait sûrement qu’ils ont utilisé le même vêtement, car ils ne connaissent probablement même pas son existence l’un ou l’autre, cependant nous ne pouvions pas .déterminer à 100% car les deux sont devenus des figures très connues sur Internet.

Nul doute que Thalía continuera à surprendre des vidéos drôles et coquettes où son joli minois et ses charmes deviennent le centre d’attention pendant les quelques minutes que ses fans passent à la regarder.

