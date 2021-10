Thalía passe une mammographie et inquiète les fans A-t-elle un cancer ? | Instagram

Le beau chanteur Thalía montre sa mammographie et laisse ses adeptes quelque peu préoccupés par un tel fait, cependant, c’était simplement une routine pour empêcher le cancer du sein, quelque chose que beaucoup de femmes ont l’habitude de faire.

Récemment, la célèbre chanteuse Thalía a interprété le mammographie et elle s’en vantait sur ses différents réseaux sociaux, le tout dans le but de sensibiliser à la maladie du cancer du sein.

Tout semble indiquer que la chanteuse a fait savoir à ses plus de 18 millions de followers qu’elle est allée chez le médecin pour une mammographie.

Il est à noter que la belle actrice Mexicana est l’une des figures latines les plus enracinées dans la communauté hispanophone et cette fois, elle semble sensibiliser les femmes à la mammographie et à la détection précoce du cancer du sein.

C’est ainsi que l’interprète de « Amor a la Mexicana » n’a pas hésité à partager avec ses fans qu’elle s’était récemment rendue chez le médecin pour quelques études, notamment une mammographie.

Avec le personnage qui la caractérise, Thalía a décidé de partager son action et sa position en ce mois rose, dédié à la prévention du cancer du sein, montrant sur son compte Instagram que ces derniers jours elle est allée chez le médecin pour des examens de routine.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, cela dans le but de prévenir une éventuelle situation de cancer du sein et de savoir si votre corps est dans des conditions optimales.

Cette semaine je passe ma mammographie ! Nous sommes dans le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, je veux vous inviter à venir passer votre examen. »

En outre, Thalía a également déclaré à propos de cette étude qu’ils se rendent avec un masque là où se trouve votre médecin et subissent un contrôle, car nous ne pouvons pas minimiser ce problème.

Après la mammographie qui a été réalisée ces jours-ci, la talentueuse Thalía a partagé son bonheur pendant les cinq mois écoulés depuis la première de son album « DesAMORfosis » et pour cela, c’est un mojito à la main qui a rafraîchi sa chaude après-midi.

D’un autre côté, le mythe selon lequel Thalía aurait retiré ses côtes pour montrer une taille plus petite continue de faire parler d’eux.

Récemment l’interprète a fait sensation sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo sur son compte Instagram officiel où elle montrait sa silhouette travaillée et une mystérieuse marque à hauteur de côtes.

L’image de la chanteuse qui a récemment obtenu son étoile sur le Walk of Fame a fait sensation sur divers réseaux sociaux où les internautes ont ravivé le mythe des côtes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les rumeurs ont commencé dans les années 90, lorsque les téléspectateurs ont assuré que l’actrice mexicaine avait subi une intervention chirurgicale pour lui retirer les côtes et ainsi atteindre une taille minuscule.