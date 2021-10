Thalia rejoint la saison 2 de The Squid Game ? | Instagram

Dans l’une de ses histoires les plus récentes, l’interprète de “Tu ne m’as pas appris” a un peu surpris ses millions de fans, cependant, c’était de manière comique, car avec l’un des filtres Instagram, elle donnait l’impression que elle était dans la série Le jeu du calmar.

Comme vous vous en souvenez peut-être, au cours de la décennie des années 90, Thalía a connu un grand moment en tant qu’actrice, grâce à ses rôles principaux dans la Trilogie des Marías, productions Televisa, depuis lors, beaucoup ont envie de la revoir à l’écran.

C’est ainsi que dans sa jeunesse, Thalía s’est imposée comme l’une des célébrités les feuilletons les plus importants, et bien qu’elle se concentre maintenant sur la musique, elle n’exclut pas de revenir au théâtre et récemment, elle a révélé pourquoi elle ne voulait plus jouer dans aucune production.

C’est en effet, lors d’une interview où l’artiste s’est montrée sincère et a dit qu’elle attendait un projet cela la fait se sentir en sécurité.

Je n’ai pas joué depuis longtemps, j’attends un scénario qui me fasse sentir ‘Wow, c’est le personnage que je veux’. Ce n’est pas encore arrivé, je veux voir s’ils me convainquent », a déclaré Thalía.

Sans aucun doute, cette récente histoire que la chanteuse a partagée sur son compte Instagram officiel a beaucoup excité ses followers, cependant, il est presque impossible que cela se produise.

D’un autre côté, la première saison de The Squid Game a fait sensation sur tous les réseaux sociaux, qui étaient remplis de mèmes, d’images de la série et de compliments à son égard pour son divertissement.

Au début, cette série n’avait pas plusieurs réflecteurs, cependant, grâce aux réseaux, son audience a commencé à croître et ils l’ont placée parmi les plus vues sur la plateforme Netflix.

En fait, son impact a été si grand que tout le monde veut voir une deuxième saison de cette série pleine de jeux, de sang, de trahisons et de diverses surprises.

La vérité est qu’à la fin de la première saison, cela indique que nous verrons sûrement un deuxième opus, cependant, la célèbre plate-forme Netflix n’a rien annoncé jusqu’à présent.

Donc, la possibilité d’une deuxième saison est là, nous verrons et elle serait réalisée avec de nouveaux participants, donc la date de première pourrait être en 2022, mais le jour et le mois sont inconnus.

Au cas où il y aurait une nouvelle saison, les personnages qui y seront sûrement seraient : Lee Jung Jae (Seong Gi-Hun, n°456), Oh Young-Soo (Oh Il-nam, n°001) et Tom Choi (Front Man), les trois seraient les personnages assurés du second volet.