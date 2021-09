Thalia révèle les lourds dégâts que la pluie a laissés sur sa maison et sa garde-robe

De plus, il a partagé sa tristesse face à la situation et a envoyé un message à ses followers : « Dans des situations comme celle-ci, il est clair pour nous que la richesse qui compte n’est pas celle de ce monde. La seule richesse que nous devons rechercher est la richesse spirituelle et celle que nous construisons au jour le jour avec nos actions, avec notre amour et notre foi », a écrit le chanteur.

L’artiste de 50 ans a montré il y a quelques jours à travers ses Stories Instagram certaines parties de sa maison qui ont été touchées par l’inondation, comme sa salle de sport, son studio d’enregistrement et une partie de la pièce où elle enregistre habituellement ses vidéos où elle a installé une série de lampes, qui étaient entourées de câbles et de prises recouvertes par l’eau.

” Qu’est-ce qui se passe dans ma maison ! Non, non non, ça va exploser ! ” cria-t-il en voyant les câbles connectés et l’eau monter dessus. « Non, s’il vous plaît, l’électricité, les lumières, tout. C’est la fontaine de jouvence, ma maison », a déclaré l’artiste dans sa vidéo.

Au final, face à la catastrophe, Thalía a choisi de se calmer et de faire preuve d’un excellent sens de l’humour. L’artiste a choisi de se détendre et de rire lorsqu’elle a vu que la situation était hors de contrôle et qu’elle ne pouvait rien faire d’autre qu’attendre.