Thalia révèle pourquoi elle n’est pas revenue pour jouer dans un feuilleton

“Je n’ai pas joué depuis longtemps, j’attends un scénario qui me fasse sentir ‘Wow, c’est le personnage que je veux’. Ce n’est pas encore arrivé, je veux voir s’ils me convainquent”, a déclaré le Mexicain. lors d’une conversation avec la présentatrice Ana María Braga pour l’émission brésilienne Mais Você.

Les indices pour découvrir le genre d’histoire qui intéresserait l’actrice ont été donnés par elle-même lorsqu’elle a affirmé que “María, la del barrio” continue d’être son protagoniste préféré à ce jour parce qu’elle lui a permis de donner vie à une femme “courageuse, audacieux et qui dit les choses telles qu’elles sont, du cœur à la bouche”, a-t-il ajouté.

Cependant, des milliers de ses fans ne partagent pas son opinion et pensent que son rôle le plus célèbre – et le plus mémorable – sera toujours celui de Marimar. “C’était très organique, très réel, très sincère et plein d’amour. Les gens l’ont ressenti la première fois que c’était à la télévision et ils le ressentent à nouveau maintenant à l’ère numérique. J’adore ça », a-t-il ajouté.