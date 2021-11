Thalía révèle qu’elle est fan d’El Capi Pérez en tant que comédienne | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse mexicaine, Thalía, a montré qu’elle était fan de lui Capi-perez en mettant en ligne quelques histoires où elle exécutait sa routine pour l’émission Amazon Prime Video : LOL.

Est-ce la créativité et le talent de Charlie C’est quelque chose qui ne peut être nié, montrant toujours qu’il a une grande qualité comme comédien et maintenant en tant que présentatrice de télévision, les histoires de Thalía montrent donc rapidement qu’elle participait beaucoup à la présentation du conducteur de « Venez la joie ».

C’est le programme mené et produit par Eugène Derbez, LOL : Le dernier qui rit, dans laquelle les participants sont des comédiens qui cherchent à faire rire à leurs collègues mais bien sûr sans rire, une tâche très difficile à accomplir mais qui est tout un défi pour eux.

Les comédiens rient généralement de leurs propres blagues ou parfois pas tellement, mais dans cette émission, c’est l’idée d’essayer de faire les choses les plus drôles possibles pour que leurs compagnons se mettent en colère et rient de leurs événements.

C’est pourquoi Capi Pérez était l’un des plus puissants prétendants de ladite Programme Et ça a amusé les internautes qui ont accepté de le regarder sur la plateforme de streaming déjà évoquée, ça montre que Thalia profitait de ce programme pendant son temps libre et a décidé de le partager avec nous.

Dans les vidéos on peut entendre comment il rigole déjà beaucoup des actions du capi alors qu’il a fait l’une de ses présentations les plus intéressantes à la maison, on sait aussi que la troisième saison de ce programme est sur le point d’arriver le 10 décembre.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES VIDÉOS AMUSANTES DE THALÍA



Capi Pérez cherche toujours à faire rire le public et cette fois il l’a fait avec Thalía.

En effet, sur la chaîne officielle d’Eugenio Derbez, des vidéos du casting supposé sont partagées, qui ne sont ni plus ni moins que des sketchs, auxquels les comédiens qui participeront font leurs présentations pour se présenter au Spectacle.

Pour cette raison, nous sommes presque certains que Thalía est une grande fan de Capi Pérez et qu’elle se prépare sûrement pour cette nouvelle troisième saison qui arrivera très bientôt et qu’elle sera disponible sur Amazon Prime Video avec ses six épisodes habituels qui durent environ 40 min.

Jusqu’à présent, certains de ses participants ont été révélés, à savoir: Mau Nieto, Gaby Navarro, Cojo Feliz, Ricardo Pérez, La Bea, Cocos Celis, Paco de Miguel et Ricardo Peralta, il en reste 2 à révéler.