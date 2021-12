Thalía révèle qu’elle ne peut pas marcher à cause de problèmes de dos

Thalía ne peut pas marcher, la chanteuse révèle sa souffrance | Réforme

Pauvre Thalía ! Encore une fois, une chanteuse mexicaine bien-aimée qui fait toujours ressortir son meilleur et un grand sourire pour ses abonnés a dû révéler à quel point elle allait mal, qu’elle ne pouvait même pas marcher et qu’elle souffrait énormément.

Thalia Sodi Miranda Il est réapparu sur les réseaux sociaux après quelques jours d’inactivité pour partager avec les internautes ce qui lui est arrivé et à l’aide d’un filtre amusant, car il a assuré, n’ayant pas de visage, il a avoué qu' »il est dans un cri ».

Dire que pour la chanteuse mexicaine, le bas du dos a été blessé, une situation qui provoque une douleur intense et l’a empêchée d’être assez active comme elle l’est normalement. La sœur de Laura Zapata a assuré qu’elle ne pouvait pas marcher, s’asseoir, s’allonger ou quoi que ce soit sans subir d’énormes souffrances.

Je pleure, car j’ai des douleurs lombaires qui ne me quittent pas, je ne peux pas marcher, je ne peux pas m’asseoir, je ne peux pas m’allonger. Tout me fait mal, et c’est parce que j’ai arrêté de faire de l’exercice pendant environ cinq mois, et au cours d’un de ces mois, mon dos est tombé malade et je me suis penché pour Gigi, le chihuahua et moi nous sommes levés et sommes restés comme ça.

Thalía a révélé que cela serait une conséquence de son inactivité physique puisqu’elle ne s’est pas entraînée depuis cinq mois et que ses muscles sont faibles et qu’elle a exprimé son désespoir de danser, de sauter et d’autres comme elle a toujours l’habitude de le faire.

Thalía ne peut pas marcher, la chanteuse révèle sa souffrance. Photo : Réforme.

Comme c’est moche que ton dos te fasse mal. Je fais déjà de l’acupuncture, des exercices importants pour reconditionner mes muscles internes. Et j’ai déjà envie de courir, danser, sauter, sortir, grimper… tel que je suis, ajouta chère Thalia.

Qui était la reine des feuilletons au Mexique a révélé que la douleur est insupportable et a déjà recours à certaines méthodes pour la réduire et se remettre en forme rapidement, comme l’acupuncture et les exercices conçus pour ce type de maux.

La belle épouse de Tommy Mottola a partagé qu’elle se sent vraiment mal et c’est la raison pour laquelle elle s’est retrouvée loin des réseaux sociaux et n’a pas le meilleur visage, alors elle s’est présentée dans ses histoires Instagram avec un filtre qui la faisait paraître juste comme La Petite Sirène, avec des cheveux roux et des lunettes.

Ce jeudi, la souffrance de la belle Thalie Il sera sûrement laissé de côté car il y a quelque chose d’énorme à célébrer, car aujourd’hui il célèbre un autre anniversaire à côté du magnat de la musique mondiale.