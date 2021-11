Thalía revient à la frange, surprend avec un vieux look

Thalía change de look et surprend les fans, sa frange revient | Instagram

Le célèbre chanteur La mexicaine Thalía a récemment surpris ses abonnés avec son dernier changement de look, en leur rappelant l’époque où elle portait une frange, une époque où elle réussissait à faire tomber amoureux des millions de personnes.

La vérité est que la chanteuse mexicaine de 50 ans Thalía est l’une des femmes les plus suivies sur les réseaux sociaux et aussi l’une des artistes latines les plus écoutées sous toutes les latitudes.

En fait, ces jours-ci, il fait la promotion de sa dernière chanson diffusée appelée « No te vi » qui appartient à l’album Desamorfosis.

A noter que le réseau social de la petite caméra est le moyen que choisit la chanteuse pour entrer en contact avec ses plus de 18 millions de followers de tous les coins du monde et pour eux elle partage son actualité personnelle et professionnelle.

C’est ainsi que dans ses dernières publications il a été montré en pyjama et avec un body rouge qui a fait exploser le réseau dans lequel il est tombé amoureux de plus d’un.

De cette façon, maintenant Thalía a surpris son fandom en lui montrant le dernier changement de look, Il s’avère que l’actrice a décidé de se souvenir de l’époque où elle utilisait une frange dans ses cheveux et y est revenue.

Ouaip… A la demande de ma fille Sabrina, les franges sont de retour dans ma vie », a écrit la chanteuse auprès de la publication.

Il convient également de mentionner que dans ses histoires sur le célèbre réseau social instagram, Thalia a partagé plusieurs vidéos comparatives réalisées par ses abonnés, dans lesquelles elle montre à quoi ressemblait sa frange avant et comment elle le fait maintenant sans perdre son style et sa beauté qui la caractérisent dans ses plus de trois décennies de carrière.

Jusqu’à présent, la publication avec le nouveau look de Thalia a déjà rassemblé plus de 100 000 likes et des milliers de commentaires de ses amis et fans qui affirment que la chanteuse a pris la bonne décision d’utiliser à nouveau une frange.

Et pour être vrai, l’actrice est aussi une icône de la mode, alors sans aucun doute dans les semaines à venir, nous verrons probablement de nombreuses femmes portant une frange essayer de suivre les traces de l’interprète coquette de « Amor a la mexicana ».

Eh bien, pour être vrai, la chanteuse est un exemple à suivre pour des millions de personnes qui la suivent chaque jour sur divers réseaux sociaux.