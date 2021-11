Thalia séduit les fans portant un porte-jarretelles sexy en dentelle noire

Thalía s’exhibe sur une photo portant un porte-jarretelles en dentelle sexy | .

Le célèbre chanteur La mexicaine Thalía a récemment partagé une publication où elle apparaît exhibant sa silhouette exquise, tout en portant un coquette porte-jarretelles en dentelle qui met en valeur vos courbes.

Grâce à Thalie interprète de « Amor a la mexicana » a une silhouette élancée, la taille fine de ce célèbre chanteur parvient à se démarquer encore plus.

C’est via son compte Instagram officiel qu’elle a publié ces photos où elle a l’air très coquette, n’étant pas la première fois que la célèbre chanteuse et actrice partage du contenu coquette, elle a toujours tendance à surprendre par son charme.

Le porte-jarretelles que portait la femme de Tommy Mottola semblait également avoir une partie d’un corset, elle portait également un chapeau plat, des gants et aussi des bas résille, pour compléter sa tenue elle portait une paire de talons pointus en cuir verni.

Cette tenue faisait partie de sa vidéo officielle pour la chanson « I’m Alone », avec laquelle elle a collaboré aux côtés de Leslie Shaw et Farina, la chanson a été lancée il y a un an sur YouTube, la vidéo cumule déjà plus de 31 millions de vues.

Cela a été publié sur la chaîne officielle de Leslie Shaw, vous vous souviendrez sûrement de l’une des tenues les plus coquettes que cette beauté latine ait portée.

Malgré le fait que sa vidéo officielle soit sortie il y a un an, ce n’est qu’un jour que Thalía a décidé de partager cette séance photo séduisante pour ses fans, dans laquelle elle a déjà plus de 300 000 cœurs rouges et 3 384 commentaires, étant le sien. mari premier sur la liste.

Dans ta description Thalie Il a mentionné que ce look faisait partie du tournage de sa chanson, il a déclaré qu’il adorait le latex, il a également demandé à ses followers ce qu’ils aimaient le plus dans sa tenue : son chapeau, ses bas ou ses gants.

Le premier à écrire un commentaire sur cette tenue comme déjà mentionné était Tommy Mottola son mari et père de ses deux enfants, ainsi que d’autres célébrités qui n’ont pas hésité à écrire de gentils commentaires sur la publication coquette.

Qu’elle est belle pour l’amour de Dieu Reine « , » Grâce à Dieu, la taille est toujours intacte « , » Tout en toi ma reine « , ont commenté certains fans.

La chanteuse est devenue très populaire sur les réseaux sociaux, en particulier sur Tiktok où elle nous éblouit continuellement avec ses vidéos pleines d’esprit qui divertissent des millions de personnes grâce à son ingéniosité et sa créativité.