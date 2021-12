Thalia s’inquiète après avoir révélé qu’elle ne peut pas marcher après de fortes douleurs

Enfin, il aurait souhaité aller mieux pour pouvoir bientôt retourner auprès de ses fans et passer à autre chose : « J’adore les faire rire, mais maintenant je me trompe. Si vous connaissez un traitement lombaire ou quelque chose que je peux faire pour m’en sortir ce chi … douleur, dis-moi », a commenté.

Pourtant, Thalia a profité de son profil Instagram pour commémorer son 21e anniversaire avec l’homme d’affaires Tommy Mottola. Accompagné d’une vidéo, la chanteuse a dédié un tendre message à son mari pour commémorer cette date spéciale de leur vie.

Décembre 2000 par une nuit glaciale à Manhattan. À 10 en dessous de zéro, mon amour @tommymottola marchait vers toi. Rendez-vous à l’autel de la cathédrale Saint-Patrick. Amoureux, confiants en notre amour de ce jour à aujourd’hui 21 ans plus tard. Merci d’être mon partenaire de vie, de m’aimer autant et comme je suis, rapide, impulsif, romantique, rêveur, fou et passionné par la vie. JE T’AIME mon amour ! », a-t-il écrit.

« Pour encore de nombreuses années d’amour, de complicité, de camaraderie, de rêves en commun à vos côtés. Je t’aime!!! Joyeux anniversaire de mariage », a-t-il conclu.