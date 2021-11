Thalia surprend avec une transformation choquante

Sûrement l’acteur Lee Jung-jae il serait aussi très surpris de ce qu’il a réussi à faire Thalie avec cette personnification. L’interprète d’Amor a la Mexicana est consciente que c’était le moment idéal pour faire quelque chose comme ça, puisque la série est l’une des plus populaires au monde.

La Mexicaine a mis en pratique tout ce qu’elle a appris tout au long de sa carrière, la même chose des maquilleurs de Televisa, quand elle a joué dans sa trilogie Marías, même des maquilleurs les plus pro qu’elle côtoie ces derniers temps, et bien on peut dire que la l’élève a dépassé les enseignants.

Thalia a également obtenu la tenue parfaite. (Instagram /)

Sur votre compte Instagram, Thalie partageait les étapes qu’il a suivies pour réaliser ce grand costume : « D’abord les sourcils et les yeux. Ensuite la texture et la couleur de la peau. Teintes et pinceaux. Violet, jaune et marron. Estomper avec les doigts pour un look plus naturel. Lèvres fines avec des ombres ».

C’est précisément à ce détail qu’il a porté encore plus d’attention : « Des ombres pour donner de la profondeur aux sillons. Nez large. Des ombres sur les côtés. Cicatrice sur la lèvre. Correcteur transparent. Pas d’enlumineur. Maquillage mat pour obtenir un nez large. Technique pointillisme : eau et ombre foncée pour créer une barbe rasée ».