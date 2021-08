in

La chanteuse, actrice et femme d’affaires Thalía a demandé à ses fans de célébrer son anniversaire le 26 août pour concevoir une garde-robe avec des ours en peluche, qu’elle a définie comme “le look Thalía”.

La publication Thalía vous invite à fêter son anniversaire avec des ours en peluche est apparue en premier sur CNN.