Thammanoon Niyomtrong a conservé son titre mondial avec un KO retentissant

thaïlandais Thammanoon Niyomtrong (23-0, KO) a conservé son titre mondial WBA des poids minimum ce matin à Phuket, en Thaïlande, en neuvième défense.

Son rival, le Philippin Robert Paradero (18-2, 12 KO), il est sorti très agressif et s’est battu pour remporter le premier tour. Le champion, calmement, est arrivé mieux, avec précision et série de coups et a remporté les manches, jusqu’à ce qu’au cinquième tour, une main droite à l’entrée du candidat l’ait renversé, comme on le voit sur la photo. Après avoir tenté de se relever plusieurs fois en titubant et en tombant, l’arbitre s’est arrêté avec bon sens.

Tout le monde espère que le champion de 31 ans pourra unifier une couronne comme celle de son compatriote lors de son prochain combat Panya pradabsri, champion du monde WBC.