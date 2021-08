Thanasi Kokkinakis parvient à s’imposer lors du tour de qualification face à Bjorn Fratangelo

26/08/2021

Le à 10:15 CEST

joueur de tennis australien Thanasi Kokkinakis, numéro 186 de l’ATP, a rempli les pronostics en remportant le tour de qualification de l’US Open en une heure et trente-cinq minutes par 7-5 et 6-3 au joueur américain Bjorn frangangelo, numéro 191 de l’ATP. Avec ce triomphe, l’Australien parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que le joueur australien a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a eu une efficacité de 73% au premier service, n’a pas commis de double faute et a réussi à remporter 78% des points de service. Quant à Fratangelo, il n’a jamais réussi à casser le service de son adversaire, il a été efficace à 64%, il n’a pas commis de double faute et il a réussi à remporter 62% de ses points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.