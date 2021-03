Thandai à Gujiya: célébrer Holi avec des collations et des plats indiens traditionnels

Des délices alléchants complétant l’aspect traditionnel sont un must à avoir lors de tout festival, et ils font partie intégrante de Holi.

Par Pradeep Chamaria,

Heureux Holi! L’heure de célébrer le festival des couleurs, Holi approche à grands pas. De plus, les cas de COVID-19 augmentent à nouveau. La situation est encore une fois anormale. Mais les Indiens, connus pour s’adapter aux situations défavorables, se préparent à accepter la «nouvelle normalité» de la sécurité avec plein d’enthousiasme, de joie et de créativité.

Ne laissez pas la pandémie mondiale ruiner votre célébration Holi. Nous pouvons toujours célébrer la convivialité à travers des aliments spéciaux pour nos festivals. En plus de s’enduire les uns les autres avec des teintes vives d’abeer faites d’herbes, de gulal et de couleurs, faire, partager et savourer beaucoup de délices Holi succulents, sucrés et salés est une tradition et un must.

Célébrer Holi de manière normale

Holi est un festival de printemps merveilleux, coloré et festif, et est le festival le plus vivant et le plus joyeux de l’Inde et est célébré depuis le 4ème siècle de notre ère. Chaque festival en Inde signifie quelque chose, et cela vaut aussi pour Holi. Associé à l’esprit des fêtes et symbolisant la victoire du «bien» sur le «mal», le triomphe de Lord Vishnu et Prahlad, et la fin du mal «Holika».

Holi marque le début du printemps après un long hiver et symbolise le triomphe du bien sur le mal. Le festival, célébré la nuit de pleine lune de « Phalgun » signifie fraîcheur, beauté et couleur, et en 2021, les célébrations de Holi commenceront le 28 mars.

À la veille du festival, de grands bûchers faits de bois, de bouse de vache séchée, de feuilles mortes et de brindilles sont allumés dans de nombreuses régions de l’Inde pour signifier la combustion des mauvais esprits. Après les festivités, le lendemain matin, appelées «Dhuledi», les gens jouent avec de la poudre colorée, la jettent en l’air et les éclaboussent sur les autres. Des rues et des villes entières deviennent rouges, vertes et jaunes. Et une fois que vous êtes mort de fatigue, plus tard dans la journée, c’est l’heure des repas de fête.

Délices alléchants pour Holi

Des délices alléchants complétant l’aspect traditionnel sont un must à avoir lors de tout festival, et ils font partie intégrante de Holi. Et, tout comme la culture variée de l’Inde, vous trouverez des spécialités régionales selon les régions. Dans le nord de l’Inde, vous avez «Gujias» et «Puran Poli» dans certaines parties du Maharashtra et du sud de l’Inde. Le «Thandai» (une boisson fraîche à base d’amandes, de lait, de sucre et d’épices) est servi en grande quantité et est assez souvent mélangé avec du bhang (un ingrédient enivrant) dans le cadre des coutumes.

Voici une liste de délices traditionnels Holi pour votre référence:

Gujiya – un authentique bonbon Holi

Les célébrations de Holi dans le nord de l’Inde sont incomplètes sans Gujiyas, des pâtisseries à la farine frites, remplies de khoya, de fruits secs et de sooji, et trempées dans du sirop de sucre.

Daal ka Halwa

Halwa à base de Moong Daal et garni de fruits secs moulus est une délicatesse du Rajasthan et est un must pendant Holi au Rajasthan.

Laddoos

La carte douce indienne ne peut jamais être complète sans un bonbon en forme de boule, appelé Laddoo. Les laddoos se déclinent en des variations infinies; besan, motichur, til, boondi, noix de coco, etc.

Les Laddoos comme Gujiya ont un rôle important pendant Holi. En fait, les gens jouent même à Holi avec des laddoos dans la ville de Barsana de l’Uttar Pradesh, et cela s’appelle Laddoo Mar Holi, où les gens chantent, dansent et se lancent des laddoos les uns aux autres, puis les consomment plus tard comme prasad.

MALPUA

Vous ne pouvez pas célébrer Holi sans l’indulgent, doux, velouté et sirupeux Malpua, un dessert de style crêpe à base de farine tout usage, de semoule, de khoya et garni de kesar et de cardamome dans les États de l’Est comme le Bihar.

Puran Poli

Puran Poli, délicieux et copieux, est un bonbon spécial Holi préféré dans le Maharashtra. C’est un pain plat au beurre doux ressemblant au roti et est préparé avec une farce (Puran) servie avec du ghee (beurre clarifié) ou du lait.

Autres bonbons

Il y a aussi le barfi classique, un bonbon traditionnel à feuilles persistantes, Kesariya Kheer, le riz au lait traditionnel de l’Inde, le riz au safran et bien d’autres qui sont savourés pendant Holi.

Parmi les saveurs, Dahi Vada règne en maître, suivi de près par les mini Kachoris et Dhuska.

Dahi Vada

Dahi vada est la sarriette Holi préférée qui fait baver tout le monde pour en avoir plus. Le dahi vada est préparé en faisant tremper des boules de pâte frites faites de urad dal ou de farine de pois chiche dans du yogourt (Dahi) et garnies de coriandre, de poudre de chili, de poivre noir broyé, de chaat masala, de cumin, de piments verts ou de boondi.

Kachori

Comment oublier le kachori, la collation traditionnelle indienne, les boules rondes aplaties frites faites de farine fine avec une farce variée et nommées Mogar, Raj, Pyaaz, Nagori, Mawa, Lilva, Heeng, Banarasi, etc. dans votre liste spéciale de plats Holi . Cette délicatesse salée originaire de la communauté Marwari au Rajasthan est un mélange épicé, mangé avec un chutney de tamarin.

Dhuska

Le dhuska est un plat de petit-déjeuner extrêmement populaire dans les États du Jharkhand et du Bihar. Fabriqué en faisant frire du riz, du dal, des piments et de l’ail, le Dhuska est la principale salée Holi du Jharkhand et du Bihar. Le dhuska est généralement servi avec du Ghugni, un curry crémeux à base de pois chiches noirs, en accompagnement. Ghugni a un goût incroyable lorsqu’il est garni d’oignons exotiques épicés, de piments, de coriandre, de poudre de mangue séchée et de graines de grenade écrasées.

Aucun festival en Inde n’est complet sans boissons exotiques. Et certaines boissons incontournables sont:

Lassi

Lassi est originaire du Pendjab et est l’une des boissons les plus populaires du nord de l’Inde. Une boisson à base de yaourt mélangée à de l’eau et à d’autres ingrédients variés peut être sucrée ou salée. Diverses saveurs peuvent également être ajoutées avec des fruits, et cela a un goût exotique quand une boule de malai est ajoutée sur le dessus de la boisson. C’est l’une des deux boissons les plus rafraîchissantes lors des célébrations de Holi.

Thandai

Thandai est une boisson populaire au Rajasthan et dans d’autres États du nord de l’Inde. C’est une boisson parfaite pour l’été chaud qui va succéder au printemps après Holi. Thandai est fait avec du safran, des amandes, du sucre, du lait et une variété différente d’herbes.

(L’auteur est un écrivain de voyage et de style de vie bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Toutes les images fournies par l’auteur.)

