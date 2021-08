Thandiwe Newton et sa fille Nico Parker assistent à la première de Reminiscence : photos

Thandiwe Newton et sa fille Nico Parker viennent de fouler le tapis rouge de Reminiscence, et vraiment : elles avaient toutes les deux l’air incroyables et si heureuses de traîner :

Axelle / Bauer-Griffin.

Axelle / Bauer-Griffin.

Comme Thandiwe, Nico est une actrice – avec des rôles principaux dans Dumbo et The Third Day. Thandiwe a déclaré à Vogue UK en avril qu’elle soutenait la carrière de sa fille, déclarant: «Je suis allée à chaque séance photo avec elle. S’il y avait un problème avec le photographe, s’il y avait un langage inapproprié, j’étais dessus, je n’ai pas donné à ** k ce que tout le monde pensait. Quand il était temps pour elle d’avoir un agent, j’ai passé un mois à en auditionner un, même si j’en connaissais la moitié.”

Axelle / Bauer-Griffin.

Frazer Harrison.

Réminiscence est le premier film de la co-créatrice de Westworld, Lisa Joy, et met en vedette Hugh Jackman dans le rôle de Nick Bannister. Deadline rapporte que Nick est “un détective privé de l’esprit, qui navigue dans le monde sombre et séduisant du passé en aidant ses clients à accéder aux souvenirs perdus”. Le film met également en vedette Rebecca Ferguson en tant que nouveau client de Nick, et « alors que Bannister se bat pour découvrir la vérité sur la disparition de Mae, il découvre un violent complot et doit finalement répondre à la question : jusqu’où iriez-vous pour vous accrocher à ceux que vous aimez ? “

Selon Deadline, Nico joue dans le film aux côtés de sa mère, en plus de Cliff Curtis, Marina de Tavira, Daniel Wu, Mojean Aria, Brett Cullen, Natalie Martinez et Angela Sarafyan.

