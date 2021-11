Thanksgiving 2021 : c’est quand ?

. Les immigrants d’Amérique centrale et leurs familles prient avant le dîner de Thanksgiving le 24 novembre 2016 à Stamford, Connecticut.

Ceci vu que lorsque le jour de Thanksgiving est mentionné, l’image la plus représentative qui nous vient immédiatement à l’esprit est celle d’un grand dîner de famille, dont le protagoniste central est une grosse dinde située au centre de la table, accompagnée des desserts les plus appétissants et colorés. les garnitures font toute la décoration des fêtes.

Thanksgiving 2021 c’est ce jeudi 25 novembre

Mais connaissez-vous le sens de cette célébration ?

Cette date est un jour férié célébré aux États-Unis et au Canada le dernier jeudi de novembre. Étant l’une des fêtes les plus importantes pour les citoyens américains en raison du pouvoir symbolique et identitaire que la fête a, dans ce dîner la chose la plus importante est de rendre grâce pour tout ce que vous avez : amis, maison, famille et biens matériels nécessaires pour mener un vie tranquille et digne.

Une belle tradition familiale

Thanksgiving Day, traduit par Thanksgiving Day, est une fête célébrée en Amérique du Nord. A l’origine, c’était une journée d’appréciation pour la récolte et pour l’année de survie. Nous vous invitons à connaître cette célébration.

Le dîner de Thanksgiving dicte qu’il s’agit d’un événement familial qui, par tradition, a lieu dans chacune des maisons qui ont adopté sa célébration. L’essence de cette célébration est de se réunir en famille pour profiter ensemble de la bonne et délicieuse nourriture faisant allusion à la date.

Étant l’entreprise et le syndicat faisant partie des liens qui maintiennent la famille debout, pour renforcer ces liens, rien de mieux que de profiter en ce grand jour d’autres activités qui se sont ajoutées à la célébration.

En plus de la nourriture, c’est une tradition d’avoir des jeux en famille, de regarder des matchs de football et de sortir dans les rues de New York pour voir passer l’emblématique Macy’s Thanksgiving Day Parade. Pour ceux qui n’ont pas l’occasion d’y assister en direct, ils peuvent accueillir l’esprit de Noël en regardant le défilé à travers l’émission télévisée.

Quand est célébré le jour de Thanksgiving ?

Cette fête qui est célébrée chaque année de manière sacrée, depuis que le président Washington a déclaré Thanksgiving fête nationale et après que la rédactrice en chef Sarah Josepha Hale a fait pression pour qu’elle soit officiellement reconnue, il a été décrété qu’elle serait célébrée le dernier jeudi du mois de novembre, mais avec le passage du temps, il a été modifié pour être célébré le quatrième jeudi du mois de novembre, ce qui a entraîné une date différente chaque année. Ce Thanksgiving 2021 aura lieu le jeudi 25 novembre.

L’origine de Thanksgiving

Tout a commencé en 1620, lorsqu’un navire a quitté l’Angleterre avec 102 passagers pour le Nouveau Monde. Après 66 jours de voyage, ces premiers colons arrivèrent à Plymouth, l’actuel État du Massachusetts, et commencèrent à construire un village.

Le premier hiver a été si rigoureux que seulement la moitié des colons ont survécu. En mars 1621, ils reçurent la visite des Indiens, qui leur expliquèrent comment faire pousser du maïs, du poisson ou éviter les plantes vénéneuses. Ainsi, une alliance entre la tribu locale et les colons européens a commencé à se forger, durant plus de 50 ans.

Pourquoi mangez-vous de la dinde à Thanksgiving ?

Lorsque le mois de novembre est arrivé et que les colons ont récolté la première récolte de maïs qu’ils avaient cultivée, ils ont organisé une fête pour le célébrer et ont invité un groupe d’Amérindiens. La célébration a duré trois jours et est connue comme le premier Thanksgiving de l’histoire.

Les Indiens apportaient des dindes et de la viande de cerf, tandis que les colons préparaient différents types de céréales. Pour cette raison, la dinde est devenue le symbole principal de cette fête, au cours de laquelle les familles célèbrent un bon repas tous ensemble.

Après cette première célébration, Thanksgiving Day a eu lieu pendant plus de deux siècles dans les colonies et dans les États, bien qu’il n’ait été déclaré fête nationale qu’en 1863. Cependant, ce n’est qu’en 1941 que l’ancien président Theodore Roosevelt déplacera Thanksgiving au quatrième jeudi de novembre.

