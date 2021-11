Thanksgiving, crimes et démocratie | Sound & Fury quotidiens

Morning Open Thread est un article quotidien protégé par le droit d’auteur d’une multitude d’éditeurs et d’écrivains invités. Nous soutenons notre communauté, invitons et partageons des idées, et encourageons un dialogue réfléchi et respectueux dans un forum ouvert. Quelle que soit votre saveur préférée de la vie – sucrée, salée, épicée ou autre, bienvenue dans le melting-pot. Je suis à l’heure de l’Afrique de l’Ouest, alors servez-vous d’une tasse de thé — Rejoignez-nous, s’il vous plaît.

Bonjour à tous et bienvenue au sujet ouvert du jeudi matin.

La fête de Thanksgiving n’est pas célébrée dans la communauté internationale, à quelques exceptions près. Le reste du monde reconnaît l’importance de cette fête nationale traditionnelle, c’est pourquoi, dans le cadre de la fraternité des hommes, je me joins aux célébrations de Thanksgiving – en esprit.

Cependant, je le fais avec des sentiments mitigés. Avec d’autres citoyens du monde, je suis pleinement conscient du bilan humain douloureux et coûteux que la pandémie de Covid a fait dans le monde entier. Les États-Unis sont en tête du nombre de décès de Covid, et il est incontestable que sous l’administration Trump, la pandémie a été grossièrement mal gérée, uniquement à des fins de profit et d’avantage politique.

Des approches scientifiques et de bon sens inattaquables pour lutter contre le virus ont été sacrifiées sur l’autel profane de la candidature à la réélection de Trump. Finalement, même le vaccin Covid qui a été développé pendant son mandat présidentiel, subirait le même sort, car il refusait de promouvoir publiquement son utilité et son efficacité. Trump s’est rangé du côté du virus et l’a armé à chaque instant.

Les actions de Trump étaient une abnégation et une trahison totales du serment présidentiel de « servir et protéger », entraînant des dizaines de milliers de décès évitables par covid. Ces victimes seront absentes des festivités de Thanksgiving, et le vide effrayant, cacophonique, dans le cœur de leurs proches, sera plus grand et plus profond. Pour les personnes touchées par la perte tragique, les vacances peuvent être moins une occasion d’acclamation, de jubilation et de festin, mais plus une saison pour se remémorer, regretter et pleurer. Mon empathie va aux affligés, qui ainsi, agonisent et se lamentent.

Il existe de solides arguments en faveur d’accusations de crimes contre l’humanité, à organiser, contre les principaux architectes de la réponse sinistre et orchestrée à la covid. Une lumière devrait être jetée sur les mesures officielles prises par l’administration Trump, dans le but de susciter la responsabilité. Cela donnerait un sens et une valeur aux vies inutilement perdues et servirait de moyen de dissuasion à de futures persécutions barbares sanctionnées par le gouvernement.

Les agents publics aux États-Unis devraient être soumis aux mêmes règles et normes, en matière de conduite criminelle, que celles auxquelles sont soumis les autres dirigeants politiques dans le reste du monde. Tout le reste équivaudrait à un canular/farce insoutenable et diabolique ; un paradigme qui serait hostile à l’ordre géopolitique et à la courtoisie.

En juillet 2004 – La Chambre des représentants des États-Unis et le Sénat ont adopté des résolutions déclarant que la crise dans la région du Dafour au Soudan était un génocide. On estime que 200 000 à 500 000 personnes ont été tuées. Ces assassinats à motivation politique ont été condamnés par la communauté internationale.

«Beaucoup de ces décès étaient absolument inutiles. Ils se sont produits à cause de décisions prises par un petit groupe de personnes dirigé par Donald Trump.

Trump a non seulement causé la mort de plus de 130 000 Américains (selon le témoignage sous serment du Dr Deborah Birx devant le Congrès la semaine dernière), mais il y a un tas de preuves – que je vais exposer ci-dessous – qu’il l’a fait parce qu’il croyait que le virus frappait Les États bleus et les Noirs les plus durs. – Thomas Hartmann

www.opednews.com/…

«Le plus troublant de tous, peut-être, était un sentiment exprimé par l’expert, selon un membre de l’équipe de Kushner : parce que le virus avait frappé le plus durement les États bleus, un plan national était inutile et n’aurait aucun sens politiquement. « Les politiciens pensaient que parce que cela allait être relégué aux États démocrates, ils pourraient blâmer ces gouverneurs, et ce serait une stratégie politique efficace », a déclaré l’expert. – Catherine Eban

www.vanityfair.com/…

Que les dirigeants tyranniques causent des morts massives ciblées, au sein de leurs populations respectives, en commettant le nettoyage ethnique ou d’autres formes de génocide, et le fassent par des actes de commission ou d’omission ; les résultats entrent dans la même catégorie, c’est-à-dire « crimes contre l’humanité ». La mort généralisée n’a pas besoin d’être infligée publiquement ou sauvagement, pour la rendre moins odieuse ou criminelle. L’égomanie, la méchanceté, la haine, la soif de pouvoir, la cupidité et un mépris téméraire pour la vie humaine sont les dénominateurs communs.

Les Nations Unies ont défini le génocide en 1948, dans la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». – Pour constituer un génocide, les actes doivent être commis dans l’intention de détruire un groupe ethnique, national, racial ou religieux. De tels actes incluent N’IMPORTE QUEL des actes suivants commis en temps de guerre ou en temps de paix.

une. Tuer des membres du groupe.

b. Provoquer des lésions corporelles ou mentales graves.

c. Infliger délibérément des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction physique du groupe, en tout ou en partie.

L’intention est centrale dans l’accusation ou la preuve du génocide. Le Tribunal international du génocide sur le Rwanda a déclaré Jean-Paul Akayesu, ancien maire d’un district rwandais, coupable de génocide, car « il savait ou aurait dû savoir que l’acte commis détruirait en tout ou en partie, un groupe ».

Selon le Tribunal, même si l’intention ne peut être prouvée, un individu ou un groupe peut toujours être coupable de « crimes contre l’humanité ».

On peut dire que les citoyens des États bleus du Parti démocrate, qui s’alignent sur le Parti démocrate, appartiennent ou appartiennent à un « groupe national ». Il y avait une intention délibérée de priver ce groupe d’installations vitales, en sachant parfaitement que la mort et des lésions corporelles et mentales graves s’ensuivraient pour les personnes infectées par Covid-19. Le groupe a été délibérément soumis à des conditions calculées pour entraîner en partie sa destruction.

Les actions de l’administration Trump devraient faire l’objet d’une enquête pour déterminer si elles constituent un génocide ou des crimes contre l’humanité.

Le monde attend.

Mon action de grâces profonde et sincère est pour les vrais patriotes américains, qui ont voté contre le régime tyrannique et autocratique et ont pris position pour la démocratie et l’état de droit. L’administration Trump a ouvertement trafiqué des actions flagrantes et antidémocratiques de régimes autoritaires, notamment ; malversations électorales, corruption politique/économique généralisée, violations des droits humains/civils, diffamation de la presse, érosion d’un système judiciaire indépendant, avilissement des branches coégales du gouvernement, anarchie débridée, victimisation/bouc émissaire de segments de la population, népotisme, copinage , division, chaos, haine et insurrection.

En raison de l’élection de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis – à cause de laquelle il est également le leader de facto du monde libre – la démocratie mondiale est toujours vivante, bien que sous assistance respiratoire.

Joyeux Action de Graces!

​

REMARQUE: Nous sommes désolés d’annoncer qu’en raison de son horaire de travail exigeant et de ses obligations familiales, il s’agit du dernier poste régulier d’Irene le jeudi, mais elle a une invitation permanente à écrire pour le MOT chaque fois que le temps le permet. Merci Irene pour tout ce que tu fais – puisses-tu aller de mieux en mieux.

