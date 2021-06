Thanos Cup – Comment débloquer gratuitement le supervillain Marvel

ESTNN décompose la prochaine Thanos Cup.

Thanos reviendra à Fortnite Battle Royale de manière significative. Les fans de la vieille école se souviendront peut-être de l’Infinity Gauntlet LTM de 2018, où les joueurs pouvaient contrôler le super-vilain Marvel ultra-puissant. C’était un croisement emblématique pour Epic Games et Fortnite qui a finalement conduit à plus de personnages dans le jeu, et même à une collaboration dans le jeu dans le chapitre 2 – Saison 4. Les joueurs ont eu le privilège de porter des héros et des méchants de Marvel tels qu’Iron Man et Mystique, mais Thanos ne s’est jamais matérialisé en tant que tenue jouable jusqu’à présent.

Epic Games a annoncé que Thanos entrerait dans le royaume de Fortnite Battle Royale, cette fois en tant que personnage jouable. Les parties intéressées peuvent s’attendre à ce que l’être d’un autre monde arrive dans la boutique d’objets le 26 juin. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, la prochaine Thanos Cup offre aux joueurs la possibilité de déverrouiller le skin plus tôt.

Formats et dates

L’Univers avait besoin d’être corrigé. Participez à la Thanos Cup pour avoir une chance de gagner la tenue Thanos et l’Infinity Gauntlet Back Bling inspirés de Avengers : Endgame de Marvel Studios avant sa sortie dans la boutique d’objets ! Plus d’informations : https://t.co/nkxTEr2YLP – Fortnite (@FortniteGame) 18 juin 2021

Prenez votre partenaire duo et préparez-vous pour la toute première Thanos Cup. Epic a pris l’habitude d’offrir des skins gratuits via des tournois en jeu, et c’est quelque chose que la fanbase générale se félicite. Il comporte des incitations et ouvre des joueurs plus occasionnels au monde de Fortnite compétitif. À partir du 21 juin, des équipes de deux ont la possibilité de gagner la tenue de personnage dans le jeu de Thanos et le dos bling s’ils peuvent terminer dans un seuil de placement prédéterminé.

Voici une ventilation complète du format de la Thanos Cup:

Duos Ouvert à tous les rangs du Mode Arène Séance de trois heures Dix matchs maximum Les joueurs gagnent des points selon le système de score défini ci-dessous

Système de notation

Les critères de notation du tournoi penchent fortement en faveur des points de placement plutôt que des éliminations. Les équipes qui remportent une Victory Royale recevront un total de 42 points pour leur score. Les éliminations valent un point chacune.

Voici le décompte complet des scores de la Thanos Cup :

Victory Royale : 42 points 2e : 36 points 3e : 32 points 4e : 30 points 5e : 29 points 6e : 28 points 7e : 27 points 8e : 26 points 9e : 25 points 10e : 24 points 11e : 23 points 12e : 22 points 13e : 21 points 14e : 20 points 15e : 19 points 16e : 18 points 17e : 17 points 18e : 16 points 19e : 15 points 20e : 14 points 21e : 13 points 22e : 12 points 23e : 11 points 24e : 10 points 25-29e : 9 points 30e-34e : 6 points 35e-39e : 3 points 40e-44e : 2 points 45e-50e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Distribution des prix

Les tandems talentueux qui cherchent à acquérir la peau et le dos de Thanos auront besoin d’un gros effort. Les sept régions de serveurs compétitives de Fortnite ont toutes la possibilité de gagner les produits cosmétiques, mais ce ne sera pas facile. L’Europe est en tête de liste en termes de distribution des prix. Les équipes qui se classent dans le top 3 375 recevront leurs glorieux gains. Le seuil de placement devient alors plus exigeant par région. Cependant, gagner au moins huit points rapportera à votre équipe les « Montres Thanos ! » spray cosmétique comme lot de consolation.

Voici la distribution complète des prix régionaux :

L’Europe 

Prix ​​de classement 1er – 3 375e tenue cosmétique en jeu « Thanos » et Back Bling 8 points gagnés « Montres Thanos ! » Spray cosmétique

NA Est

Prix ​​de classement 1er – 1 575e tenue cosmétique en jeu « Thanos » et Back Bling 8 points gagnés « Montres Thanos ! » Spray cosmétique

NA Ouest

Prix ​​de classement 1er – 600e tenue cosmétique en jeu “Thanos” et Back Bling 8 points gagnés “Montres Thanos!” Spray cosmétique

Brésil

Prix ​​de classement 1er – 1 050e tenue cosmétique en jeu “Thanos” et Back Bling 8 points gagnés “Montres Thanos!” Spray cosmétique

Asie

Prix ​​de classement 1er – 375e tenue cosmétique en jeu “Thanos” et Back Bling. 8 points gagnés « Montres Thanos ! » Spray cosmétique

Océanie

Prix ​​de classement 1er – 225e tenue cosmétique en jeu “Thanos” et Back Bling 8 points gagnés “Montres Thanos!” Spray cosmétique

Moyen-Orient

Prix ​​de classement 1er – 300e tenue cosmétique en jeu “Thanos” et Back Bling 8 points gagnés “Montres Thanos!” Spray cosmétique

Visitez ce lien pour voir toutes les règles et règlements de ce tournoi tels que définis par Epic Games. Ne dormez pas sur cette chance de participer à un concours gratuit, où votre équipe peut gagner The Mad Titan et ses accessoires de jeu.

