The 1975, Demi Lovato parmi les nominés pour les British LGBT Awards 2021

Le 1975, Lizzo, Demi Lovato et Harry Styles sont parmi les nominés pour les British LGBT Awards de cette année.

Les prix annuels, qui sont votés par le public, célèbrent des personnalités de toutes les organisations caritatives, des médias et des entreprises qui ont contribué à faire progresser les droits et la vie des personnes LGBT +.

Parmi les nominés dans la catégorie musique figurent Lil Nas X, Lizzo, Sam Smith, MNEK et The 1975. Harry Styles est également en lice, qui a été félicité pour son style de mode non conforme au genre et son soutien indéfectible à la communauté LGBT.

La catégorie des prix des célébrités comprend la star de la Umbrella Academy Elliot Page, qui est récemment devenue transgenre, Demi Lovato, Cara Delevingne, Jane Fonda, Willow Smith, George Clooney et l’expert de la mode Queer Eye Tan France.

Les célébrités de la catégorie des alliés incluent Charli XCX, la chanteuse des Spice Girls Mel C, la juge de Drag Race Michelle Visage et Jodie Comer de Killing Eve.

Ailleurs, le thriller Netflix The Haunting Of Bly Manor, It’s A Sin de Channel 4, The Next Step de CBBC ont été présélectionnés dans la catégorie des moments médiatiques, avec Strictly Come Dancing, reconnu pour son premier couple homosexuel.

«Ces prix mettent en lumière ceux qui se sont tenus côte à côte avec la communauté LGBT +, au cours de ces 12 mois extrêmement difficiles», a expliqué la fondatrice des British LGBT Awards, Sarah Garrett.

«Les nominés, qui incluent un mélange passionnant de visages, d’alliés et d’organisations LGBT + célèbres, ont tous démontré leur engagement à faire progresser les droits LGBT +.»

Les British LGBT Awards auront lieu le 27 août 2021. Visitez le site de l’événement site officiel pour plus d’informations.

Pendant ce temps, dans l’actualité LGBT, le leader d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, a fait don de sa maison d’enfance à Las Vegas à une organisation LGBT +.

Le cadeau fait partie de la campagne «8 millions de dollars, 8 maisons» de l’organisation à but non lucratif Encircle, qui construit des centres de ressources pour les jeunes LGBT + à travers l’Arizona, l’Idaho, le Nevada et l’Utah.