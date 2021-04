The 3WHH, avec Glen Livet et Glenn Ellmers ⋆ .

Nous publions notre épisode hebdomadaire – qui s’avère être le 250e podcast de Power Line! – un jour plus tôt, car nous avons eu un invité spécial qui a légèrement modifié le format habituel: Lucretia et moi avons mis de côté notre Glen Livet en faveur de parler avec Glenn Ellmers.

Glenn est senior fellow du Claremont Institute, chercheur au Hillsdale College, auteur d’une biographie à paraître d’Harry Jaffa intitulée The Soul of Politics (obtenez-en votre précommande maintenant), et auteur de plusieurs articles récents à The American Mind sur l’état du mouvement conservateur aujourd’hui qui soulève les sourcils et la tension artérielle.

La pièce récente la plus controversée est «Le« conservatisme »ne suffit plus.» Cela pose un défi fondamental de savoir s’il reste beaucoup à «conserver» dans les institutions et la culture américaines en ce moment sans un effort contre-révolutionnaire sérieux. Il a attiré l’attention de Tucker Carlson plus tôt cette semaine: vous pouvez voir un court aperçu de l’épisode ici. Notre conversation porte largement sur ce qu’exige la prudence et sur la question de savoir si les conservateurs devraient soutenir une convention constitutionnelle de l’article V pour discuter de la sécession formelle ou d’autres changements pour restaurer le gouvernement constitutionnel. Les conservateurs ont toujours craint qu’un effort au titre de l’article V ne conduise à une «convention fugitive», mais à ce stade, une convention fugitive pourrait être le meilleur des cas.

Comme les buveurs de whisky le savent, le sommet de Glen Livet est leurs embouteillages «Founders Reserve»; vous pourriez dire que le sommet ici est «Glenn Ellmers Preserving Founders». Et puis, pour les dernières minutes, Lucretia et revenons à nos whiskies, en visionner quelques nouveaux, revoir le dernier numéro magique d’Ashli ​​Babbit et célébrer que Berkeley va enfin embaucher un professeur de recherche sur le cannabis après toutes ces années.

Vous savez quoi faire maintenant – écoutez ici, ou taudez-le avec nos hôtes au Ricochet

PS Restez à l’écoute pour la semaine de demain en images. C’est particulièrement épique.