En rejoignant le podcast ReelBlend, Gavin O’Connor a annoncé la nouvelle à nos hôtes, et d’une manière plutôt intéressante. Alors que The Accountant 2 a été confirmé dans les travaux, c’était au prix du rejet d’une suite de The Way Back. Pourtant, lire l’affirmation d’O’Connor selon laquelle le retour tant attendu de Christian Wolff de Ben Affleck, en partie justicier et en partie juricomptable, est trop doux pour ne pas être partagé :