The After Movies: 6 choses à retenir avant après notre chute

Dans After We Fell, meilleur ami de Tessa et Hardin, Landon, sera interprété par l’acteur Chance Perdomo de The Chilling Adventures of Sabrina, un personnage précédemment interprété par Shane Paul McGhie dans After We Collided. Christian et Kimberly Vance de la maison d’édition, ont également été interprétés par Charlie Weber et Candice King et ont été remplacés par Stephen Moyer et Arielle Kebbel. De plus, Selma Blair ne jouera plus la mère de Tessa, ce sera Mira Sorvino à la place. Ouf, c’est beaucoup !