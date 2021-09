The Agonist sortira un nouvel EP, ‘Days Before The World Wept’, en octobre

Death metal mélodique extrême canadien L’AGONISTE sortira un nouvel EP, “Des jours avant que le monde ne pleure”, le 15 octobre via Disques de napalm.

Inspiré d’expériences vécues, “Des jours avant que le monde ne pleure” explore une sombre histoire conceptuelle de cupidité, de gourmandise, de confusion, de douleur, de rédemption et d’espoir enveloppée dans un nouveau niveau d’agression et de prouesses techniques cohérentes.

Obtenez un avant-goût de la nouvelle musique du groupe aujourd’hui en regardant le clip du tout nouveau single “Reste dans le temps”. Le brûleur de death metal apporte une énergie non-stop tout au long, mettant en valeur Vicky Psarakisl’attaque vocale aux multiples facettes de , alors qu’elle réussit des aigus brûlants, des graves gutturaux et des passages magiques et nets. Tout comme la piste elle-même, l’imagerie de son clip vidéo conceptuel obsédant mélange des images émotives et étranges tout au long.

L’assaut se poursuit avec les paysages sonores rythmés de cri au salut “Immaculée tromperie”, mélangeant des couplets agressifs au rythme rapide avec des refrains mélodiques envoûtants. “Résurrection” atteint en territoire noirci avant Psarakis le divise grand ouvert – annihilant avec son attaque vocale localisée appelant à la renaissance. En plus de Psarakis et guitaristes Danny Marin et Pascal Jobin, tambours adroits de Simon McKay et l’attaque des basses de Chris Kells conduire l’auditeur à travers des passages mélodiques métalliques surmontés d’une poésie émotive avant de passer au morceau suivant, “Festin des vivants”. Il se dresse haut avec des voix nettes et granuleuses, des tambours à feu rapide et des solos et des solos de guitare d’une précision fulgurante, cimentant la piste comme l’une des plus méticuleuses techniquement de toute l’offre. Passage à la cinquième vitesse, chanson titre “Des jours avant que le monde ne pleure” ramène tout à la maison, en commençant par une introduction acoustique avant de rugir avec des blastbeats intenses, des polyrythmies et des hurlements. L’AGONISTE met tout en œuvre, montrant leurs côtelettes dans toutes les directions avec une instrumentation fulgurante et des approches vocales incroyablement superbes. Planant à travers un kaléidoscope de maîtrise du métal fulgurant et de dramatisme lyrique plein d’espoir, l’opus domine comme l’une des œuvres les plus impressionnantes du catalogue du groupe.

Psarakis dit à propos de “Reste dans le temps” et la vidéo d’accompagnement : “‘Vestiges dans le temps’ est le premier chapitre de cette histoire. Il marque les derniers moments de la vie d’une personne et le voyage qui commence juste après.

“Nous voulions que les visuels reflètent fortement les paroles et le concept derrière eux, et me transformer en démon était la clé pour cela. Je suis un grand fan d’horreur/science-fiction et de transformations de maquillage, donc travailler avec un maquilleur professionnel et l’utilisation de prothèses était la partie la plus cool pour moi !

“Cette chanson – et cette vidéo – parle d’extrêmes. Angélique et démoniaque, fragile et forte, délicate et agressive. Elle incarne beaucoup de ce que L’AGONISTE est à propos.”

“Des jours avant que le monde ne pleure” a été produit par Christian Donaldson, qui a déjà travaillé avec AU-DELÀ DE LA CRÉATION, CRYPTOPSIE et ICNE MIDÉRÉ.

Psarakis ajoute à propos du disque : « Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur cet EP et son importance pour le groupe, mais est-ce important ? Évidemment, c’est la partie où je vous dis que ce sont les meilleures chansons que nous ayons sorties à ce jour. Honnêtement, c’est un voyage. Soit tu vas atteindre la fin et tu veux le revivre, soit tu ne l’es pas… et ce n’est pas grave. Laissons la musique parler d’elle-même.”

“Des jours avant que le monde ne pleure” liste des pistes :

01. Vestiges dans le temps



02. Déception immaculée



03. Résurrection



04. Festin des vivants



05. Jours avant que le monde ne pleure

L’AGONISTE est:

Vicky Psarakis – Voix / Piano



Danny Marin – Guitare



Pascal Jobin – Guitare



Chris Kells – Basse



Simon McKay – Tambours



