Le vendredi 15 octobre 1965, Wayne Shorter a enregistré l’un de ses albums les plus progressifs pour Blue Note : L’œil qui voit tout. À l’époque, Shorter, alors âgé de 32 ans, était un membre clé de jazz pathfinder Miles Davis‘ quintette, ayant rejoint l’orchestre du trompettiste l’année précédente. C’est également à cette époque que le saxophoniste du New Jersey a commencé une carrière d’enregistrement solo parallèle chez Blue Note Records.

Le premier album de Shorter pour le label de jazz emblématique d’Alfred Lion et Frank Wolff était Night Dreamer, enregistré en avril 1964; quelques mois plus tard, il grave ce qui est devenu son deuxième LP, Juju. Au moment où il est entré dans le studio d’enregistrement de Rudy Van Gelder dans le New Jersey pour préparer les morceaux de The All Seeing Eye, Shorter avait déjà produit six albums pour le label au cours d’une période incroyablement fertile de 18 mois.

The All Seeing Eye est venu dans le sillage de The Soothsayer et Etcetera, deux albums plus courts de sessions antérieures de 1965 qui ont été retenus par Blue Note jusqu’à une date beaucoup plus tardive (ils n’ont en fait vu le jour qu’en 1979 et 1980, respectivement ). Mélodiquement, harmoniquement et conceptuellement, The All Seeing Eye s’est avéré très différent de Speak No Evil, le précédent album de Shorter sur Blue Note.

« Une gamme plus large de couleurs et de textures »

La réputation du saxophoniste né à Newark en tant que compositeur s’épanouissait à ce stade, et pour The All Seeing Eye, il dirigeait un ensemble beaucoup plus important que lors de ses précédentes dates en studio. Il était accompagné en studio par deux de ses collègues du groupe Miles Davis – pianiste Herbie Hancock et le bassiste Ron Carter – plus le trompettiste Freddie Hubbard (qui a doublé au bugle), le saxophoniste alto James Spaulding, le tromboniste Grachan Moncur III et le batteur Joe Chambers. Sur le dernier morceau de l’album, le septuor s’est étendu à un octet avec l’ajout du frère aîné de Shorter, Alan, au bugle.

Bien que le saxophoniste ait fait son apprentissage dans « l’académie du hard bop » d’Art Blakey, The Jazz Messengers, de 1959 à 1964, The All Seeing Eye – dont le titre faisait référence à l’omniscience de Dieu – semblait un monde loin de la soi-disant droit devant. le jazz. Shorter a décrit l’album comme « sur la vie, l’univers et Dieu », et a donné vie à sa vision en utilisant, a-t-il dit, « une plus large gamme de couleurs et de textures ». La musique était audacieuse, sans compromis et exploratoire, et avait plus en commun avec l’approche modale de Jean Coltrane et le jazz libre l’expérimentation d’Ornette Coleman, bien qu’en fin de compte son caractère unique signifiait qu’il ne pouvait provenir que de l’esprit de Wayne Shorter.

La longue chanson titre commence par une majestueuse fanfare de cuivres à quatre voix – la représentation musicale de Shorter de Dieu surveillant son travail – avant que les tambours tonitruants de Joe Chambers initient un tempo plus rapide. Il est rejoint par la basse rapide de Ron Carter, et ensemble ils établissent un rythme swing tourbillonnant sur lequel il y a de longs solos discursifs des principaux protagonistes.

Commençant par de graves notes de piano graves, « Genesis » est la représentation sonore de Shorter de l’acte de création et se définit par une succession d’ambiances, de rythmes et de textures différents qui impliquent quelque chose qui se déploie progressivement mais continuellement. « Il y a des groupes de départs, des espèces de vie », a expliqué Shorter au journaliste Nat Hentoff en 1965. « J’ai essayé de donner à ‘Genesis’ un sentiment d’ouverture parce qu’une fois commencé, le processus créatif continue. »

Le « Chaos » palpitant est un numéro rapide et fougueux entraîné par la pulsation rythmique constante de Carter et Chambers, qui maintient la musique fluide tout en maintenant son sens inhérent de tension. Sur ce maelström, Shorter se laisse déchirer avec un solo violent. Ruminant sur la piste, il expliqua plus tard : « Le chaos est ce que l’homme a fait, dans une certaine mesure, à la création de Dieu. La musique reflète les conflits, les guerres, les désaccords – la difficulté des hommes à se comprendre.

« Le Diable est imprévisible »

Après la confusion de « Chaos » vient le repos de « Face Of The Deep », que Shorter a expliqué comme « Dieu réfléchissant sur ce qu’il a créé ». En tant que tel, c’est une pièce plus calme, méditative et plus mesurée définie par un jeu de cuivres exquis.

Avec ses rythmes ostinato tendus, presque glaçants, « Mephistopheles », le final de l’album, est beaucoup plus inquiétant. Conçu comme un portrait musical du Diable, il a été composé par le frère joueur de bugle de Shorter, Alan. « C’est asymétrique », a observé Shorter dans les notes de pochette originales de l’album. « La mélodie bouge de manière imprévisible parce que le Diable est imprévisible. »

À sa sortie, en 1966, la vision cosmique et l’esthétique radicale du « free bop » de The All Seeing Eye ont certainement attiré l’attention. Bien qu’il soit considéré comme l’un des disques les plus difficiles du canon Blue Note de Wayne Shorter, il vaut certainement la peine d’être redécouvert. L’album a peut-être été éclipsé par des œuvres plus populaires comme Speak No Evil, mais il a pris de l’ampleur au fil des ans et sonne aussi frais et moderne que lors de son enregistrement.

Bien que ce soit le premier exemple de Wayne Shorter explorant la métaphysique à travers la musique, ce n’était pas le dernier, car son album de 2018, l’Emanon inspiré de la bande dessinée, montre clairement. Au moment de cet enregistrement, bien sûr, le jeune lion était devenu un vieux maître, mais le sens de la curiosité, de l’émerveillement et de la vision qu’il a manifestés sur The All Seeing Eye reste une caractéristique constante du travail de Shorter.

