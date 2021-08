The Amazing American Circus est un titre de deck-building original qui arrive bientôt

Alors que l’événement numérique de la Gamescom se prépare, nous voyons de nombreux jeux intrigants de la part de ceux qui y participent virtuellement pour présenter leurs jeux. Celui qui est apparu aujourd’hui, tout en confirmant également qu’il figurera dans la prochaine vitrine “Awesome Indies” que nous hébergerons ici sur ce même site, est L’incroyable cirque américain.

Développé par Juggler Games et publié par Klabater, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, c’est un jeu de construction de deck, mais avec un ton beaucoup plus léger que nombre de ses contemporains du genre. Il s’agit de rassembler des artistes uniques et de faire des tournées en Amérique, le tout dans le but de se hisser au sommet du paysage du cirque.

Cela a l’air intriguant et nous aimons plutôt son cadre; vous pouvez voir un texte de présentation sur sa page Steam ci-dessous :

Roulez et jouez à un jeu de construction de deck pas comme les autres ! Rassemblez des artistes étranges et merveilleux, épatez le public, explorez Gilded Age America et transformez votre cirque délabré en un empire du divertissement. Jouez bien vos cartes et vous pourriez réclamer la couronne du plus grand showman de PT .Barnum…

Il arrive sur Switch et sur la plupart des autres plateformes le 16 septembre, nous n’avons donc pas longtemps à attendre. Est-ce celui-ci pour la liste de souhaits?

