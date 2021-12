The Amity Affliction sort une autre nouvelle chanson, « La mort est tout autour »

Les pionniers australiens du metalcore L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ ont annoncé un EP de sept pouces en édition limitée « Quelque part au-delà du bleu », avec le troisième et dernier single qui sortira aujourd’hui, « La mort est partout ».

Le titre de sept pouces « Quelque part au-delà du bleu » est une extrapolation d’un message d’un chanteur Ahren StringerLes amis proches de lui l’ont envoyé peu de temps avant qu’il ne se suicide, « Je serai dans l’espace. »

Le PE, qui comprendra « La mort est partout » ainsi que les deux précédents singles « Comme l’amour » et « Rendre l’âme », est disponible en précommande en cinq variantes.

« La mort est partout » a été fortement influencé par tout ce qui s’est passé dans le monde au cours des deux dernières années.

« Nous sommes plongés dans une pandémie qui ne disparaîtra pas », a déclaré le groupe, « Avec des blocages toujours en cours ici en Australie et aucune tournée en vue, c’est une situation désespérée et qui a inspiré les paroles de cette chanson. »

Depuis son émergence en 2008 avec ses débuts « Cravates coupées », L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ a servi deux ARIA albums certifiés or, « Jeunes sangs » (2010) et « Chasser les fantômes » (2012) et a obtenu une certification platine de ARIA pour le séminal « Laissez l’océan m’emporter » (2014). « Cela pourrait être un crève-cœur » (2016) a marqué les deuxièmes débuts consécutifs du groupe dans le Top 30 du Billboard 200 et il est devenu disque d’or en Australie, tandis que « Misère » (2018) les a élevés à de nouveaux sommets critiques et plus récemment « Tout le monde t’aime… Celui que tu les laisses » (2020) a montré que le groupe revenait à son côté le plus lourd et a vu le total des flux du groupe dépasser 460 millions et compter.

L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ est Joël Bouleau (voix), Ahren Stringer (voix, basse), Dan Brown (guitare solo) et Jon Longobardi (tambours).



