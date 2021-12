The Andrew Marr Show : pourquoi l’émission de la BBC se termine-t-elle ?

C’est la fin d’une époque pour ANDrew Marr et la BBC (Photo : YouTube)

Andrew Marr est un incontournable de la BBC depuis plus de 20 ans.

Journaliste et animateur chevronné, Marr a commencé sa carrière en tant que commentateur politique, avant de devenir rédacteur en chef du journal The Independent de 1996 à 1998.

Marr a ensuite rejoint la BBC en 2000 en tant que rédactrice politique avant d’animer The Andrew Marr Show – anciennement appelé Sunday AM – à partir de 2005, ainsi que de produire de nombreux documentaires pour le réseau.

Mais en novembre 2021, Marr a annoncé qu’il quitterait la BBC et que son émission toucherait à sa fin.

Pourquoi The Andrew Marr Show se termine-t-il et sera-t-il remplacé?

Pourquoi le Andrew Marr Show se termine-t-il ?

Marr, 62 ans, a annoncé qu’il quittait la BBC via Twitter le 19 novembre 2021.

Il rejoindra le réseau Global News pour « écrire et présenter des émissions politiques et culturelles ».

Andrew Marr fait ses adieux à la BBC aujourd’hui (Photo : Hollie Adams/.)

Son déménagement mettra fin à The Andrew Marr Show après 16 ans à l’antenne.

Annonce personnelle. Après 21 ans, j’ai décidé de quitter la BBC. Je laisse derrière moi de nombreux souvenirs heureux et de merveilleux collègues. Mais à partir du Nouvel An, je déménage à Global pour écrire et présenter des émissions politiques et culturelles, et pour écrire pour les journaux – Andrew Marr (@AndrewMarr9) 19 novembre 2021

Dans ses tweets, il a développé son raisonnement pour quitter la BBC: « Je pense que la politique et la vie publique britanniques vont traverser une décennie encore plus mouvementée, et comme je l’ai dit, je souhaite récupérer ma propre voix » il a écrit.

« Je fais l’émission d’Andrew Marr tous les dimanches matins depuis 16 ans maintenant et c’est probablement plus que suffisant pour tout le monde! »

Il a poursuivi: » Venir à Global me donne une nouvelle liberté – de faire du journalisme politique rapide et très régulier sur LBC sans filtre, entièrement de ma propre voix. »

Le Andrew Marr Show est un incontournable du dimanche matin depuis 16 ans (Photo: BBC)

Global a publié une déclaration sur Twitter clarifiant les rôles que Marr assumerait au sein de leur réseau d’information.

‘@AndrewMarr9 rejoint Global dans une diffusion exclusive.

‘Andrew présentera de nouvelles émissions sur @LBC & @ClassicFM, un nouveau podcast hebdomadaire sur @GlobalPlayer, et écrira également une chronique régulière pour [LBC website].’

Fran Unsworth, directeur sortant de l’information et des affaires courantes de la BBC, a déclaré: » Tout au long de sa longue et distinguée carrière à la BBC, Andrew a été un favori de notre public.

«Andrew a commencé à la BBC en tant que rédacteur politique compétent et perspicace et est devenu une vedette des dimanches matins du Royaume-Uni, le dimanche matin, qui est devenu le Andrew Marr Show. C’est un fantastique présentateur et intervieweur, dont la sagesse et la compétence seront une perte pour nos écrans.

« Nous le remercions grandement pour ses années de service et lui souhaitons la meilleure des chances dans son nouveau rôle. »

Andrew Marr sera-t-il remplacé ?

Sophie Raworth travaille à la BBC depuis près de 20 ans (Photo : BBC)

Sophie Raworth a été annoncée comme remplaçante temporaire d’Andrew Marr après son départ de la BBC.

Le Andrew Marr Show devrait être temporairement renommé dimanche matin, Sophie devant commencer son nouveau rôle à partir du 9 janvier.

La BBC procédera alors à sa recherche d’un hôte permanent.

Sophie travaille pour la BBC depuis 1992, où elle a commencé comme journaliste et est devenue présentatrice sur BBC News at Six et BBC News at Ten.



