The Andrew Marr Show : qui est Sophie Raworth ? Âge, mari, Instagram

Sophie Raworth devrait remplacer Andrew Marr le dimanche matin (Photo: BBC)

Andrew Marr a annoncé en novembre qu’il quitterait la BBC après 21 ans.

Le journaliste et animateur, 62 ans, a commencé à travailler pour la BBC en tant que rédacteur politique en 2000 et anime l’émission-débat The Andrew Marr Show depuis 2005.

Mais maintenant, il a pris la décision de passer au réseau d’information Global pour animer des programmes à la fois sur LBC et Classic FM.

Le Andrew Marr Show sera renommé – au moins temporairement – ​​en tant que dimanche matin du nouvel an, la journaliste et présentatrice Sophie Raworth devant prendre le relais jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit nommé.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau visage des dimanches matins de la BBC…

Qui est Sophie Raworth ?

Sophie travaille à la BBC depuis près de 20 ans (Photo : Robin Jones/.)

Sophie Raworth, 53 ans, est une journaliste anglaise, animatrice et présentée du Surrey.

Elle travaille à la BBC depuis près de 20 ans, d’abord en 1992 en tant que journaliste d’information pour Greater Manchester Radio avant de devenir correspondante de BBC Regions à Bruxelles en 1994.

En 1995, elle est devenue présentatrice de l’émission Look North de la BBC à Leeds, avant de rejoindre Breakfast News de la BBC en 2000, présentant aux côtés de Justin Webb et John Nicolson.

Depuis, elle est devenue un élément clé de l’équipe de BBC News, présentant régulièrement BBC News at Six et BBC News at 10.

En 2015, elle a remplacé Anne Robinson en tant qu’animatrice de Watchdog et a également commencé à animer Crimewatch en 2016, succédant à Kirsty Young.

Elle doit reprendre The Andrew Marr Show – rebaptisé Sunday Morning – le 9 janvier tandis que la BBC recherche un remplaçant permanent.

En dehors de son travail à la BBC, Sophie est une coureuse passionnée, ayant terminé le marathon de Londres à quatre reprises et ayant participé aux six grands marathons mondiaux.

Sophie Raworth est-elle mariée ?

Sophie est mariée au directeur de la société immobilière Richard Winter – le couple s’est marié en 2003.

Il lui a proposé à Amalfi, en Italie, le jour de son 35e anniversaire.

Elle a déclaré au Telegraph en 2014 que son week-end parfait serait d’aller «voir un film» avec Richard suivi d’un repas ensemble dans leur bistrot préféré, Aglio E Olio sur Fulham Road à Londres.

ont-ils des enfants ?



Sophie et Richard ont trois enfants – deux filles appelées Ella et Georgia, et un fils nommé Oliver.

Sophie partage souvent des photos de sa famille et de ses chiens en course sur son Instagram – vous pouvez la trouver sous le pseudo @sophieraworth.

Elle a confié au Telegraph : ‘ »J’adore courir avec mes enfants même si je ne peux pas dire qu’ils aiment courir avec moi.

« Mon fils aime courir mais il me bat, ce qui est ennuyeux.

« Les deux autres sont plus âgés et ils ne sont pas sûrs de vouloir être vus en train de courir avec leur mère.

« Ma fille aînée a annoncé qu’elle voulait courir un semi-marathon avec des amis.

‘J’étais comme ‘Vraiment ? C’est donc bien que cela les imprègne et les encourage ».



