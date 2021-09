The Ascent Dev Neon Giant sur le succès d’un Xbox Game Pass

Capture d’écran : Géant néon

L’Ascent est une carte de bingo de développement de jeux moderne. Tout d’abord, il a fait ses débuts lors d’un événement d’éditeur éclaboussant. Ensuite, il a été annoncé avec une date de sortie convoitée en novembre (et en tant que titre de lancement de nouvelle génération, rien de moins); puis il a été retardé. Il a bien sûr été présenté comme un titre Game Pass du premier jour; et finalement, lancé à l’éloge critique, mais aussi à quelques problèmes graves. The Ascent, en d’autres termes, est un microcosme de ce que c’est que de sortir un jeu vidéo aujourd’hui.

Le développement de The Ascent, un jeu de tir cyberpunk isométrique sorti en juillet sur PC et Xbox, a été dirigé par le groupe indépendant suédois Neon Giant. Le studio est naissant et assez petit, juste une douzaine de personnes. Cette statistique a conduit à des discussions sur la façon dont The Ascent a été développé par une équipe de 12 personnes, ce qui est un peu abusif, car les studios de support, comme Wushu Studios et Sweet Justice Sound, ont également contribué au jeu. (Ils sont listés directement dans les crédits.)

Pourtant, le produit final est un exploit impressionnant pour un studio en herbe, qui pourrait mettre Neon Giant sur la carte en tant que développeur capable de produire des jeux avec des tirs époustouflants, des combats difficiles, des jeux de rôle satisfaisants et des environnements de science-fiction intensément détaillés.

“En tant que nouveau studio avec une petite équipe de 12 personnes lançant notre premier jeu, nous savions qu’il y aurait des gens qui voulaient que nous réussissions, mais cela a largement dépassé nos attentes”, a déclaré Tor Frick, cofondateur de Neon Giant. et Arcade Berg, qui partageaient tous deux le rôle de directeur créatif de The Ascent, ont déclaré Kotaku dans une interview.

Mais aucun lancement n’est fait de pêches et de sauce, certainement pas en 2021.

« Il est juste de dire que nous aurions préféré [fewer] problèmes pour les joueurs au lancement », a reconnu le duo.

Les malheurs de l’Ascent ont commencé dès la sortie de la porte. À un niveau fondamental, The Ascent a cliqué, les critiques louant ses visuels, ses mécanismes de prise de vue et sa construction profonde du monde. Mais il était présenté comme un jeu coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, et la coopération… n’a tout simplement pas fonctionné. Certains joueurs ne pouvaient pas créer de salons, que ce soit en ligne ou localement. Certains y entraient puis se laissaient tomber instantanément. Certains ne pouvaient pas dépasser cet écran de démarrage initial.

“Honnêtement, nous avions l’impression, d’après nos tests et nos rapports, que le jeu était stable lorsque nous l’avons sorti”, ont déclaré Frick et Berg, mais ont noté qu’une fois que The Ascent est passé d’un pool de tests internes relativement petit à une version complète, avec tous les milliers de joueurs qui entraînaient des problèmes imprévus se sont dressés.

Un patch début août a résolu de nombreux problèmes multijoueurs, mais uniquement pour les joueurs Steam. Ceux qui jouent sur Windows ou Xbox ont reçu le même patch deux semaines plus tard. Une mise à jour plus récente, lancée fin août pour Steam et début septembre pour Windows et Xbox, a encore renforcé la stabilité multijoueur. Entre les correctifs, Neon Giant a réduit la disparité de déploiement d’environ deux semaines à moins d’une. Pour la plupart, The Ascent est maintenant jouable.

Mais The Ascent ne s’est pas contenté de trébucher sur des questions de performances. Peu de temps après sa sortie le 29 juillet, les joueurs ont remarqué que certains textes coréens dans les environnements d’arrière-plan pouvaient, par charité, être qualifiés de non-sens. Bien que personne ne suppose raisonnablement que Neon Giant a commis ces erreurs avec une intention malveillante, il est toujours décevant qu’un studio ne puisse pas, comme l’a dit mon collègue Ian Walker, « obtenir quelqu’un qui parle couramment pour vérifier votre travail ».

À ce sujet, voici ce que Frick et Berg ont dit à Kotaku, en entier :

Un point de contact assez commun dans le cyberpunk est le creuset de différentes cultures, quelque chose que nous voulions refléter dans The Ascent (et aller encore plus loin avec l’inclusion d’extraterrestres), car nous pensions que c’était un aspect thématique important. Le jeu propose une multitude de langues : suédois, russe, anglais, coréen, chinois et japonais. Il y a même un gros tas d’islandais hachés là-dedans, ce qui est un peu plus difficile à repérer. Pour certaines d’entre elles, nous avions des membres de l’équipe qui traduisaient, pour d’autres, nous avons contacté des amis ou la communauté, et nous avons essayé d’en saisir autant que possible selon nos moyens.

Lorsqu’on leur a demandé des éclaircissements, ils ont déclaré : « Nous avons contacté des amis qui parlent coréen au début du projet pour nous aider avec des signes et des mots et nous indiquer une direction à suivre. »

L’ascension est dans la plupart des cas un succès, quelque chose qui peut être au moins partiellement attribué à la façon dont il est sorti le premier jour.

Berg et Frick ont ​​déclaré que le jour et la date de lancement sur Game Pass, “nous ont sans aucun doute permis d’atteindre un large public à travers la communauté Xbox. L’un des plus grands défis aujourd’hui est la découvrabilité, et le soutien de Microsoft pendant la campagne marketing a été formidable. Cela a définitivement augmenté la visibilité de The Ascent.

Le modèle commercial du Game Pass a radicalement changé la façon dont les jeux indépendants arrivent sur le marché. Neon Giant n’est en aucun cas le premier à adopter ce modèle, et il ne sera certainement pas le dernier. D’autres studios plus petits, comme Sad Cat Studios, basé en Biélorussie, qui sortira son jeu cyberpunk 2.5D Replaced l’année prochaine, prévoient de le faire également.

Microsoft ne publie pas les détails de ces accords. (Prise sans vergogne: si vous avez des informations, contactez-moi!) Mais The Ascent aurait engrangé 5 millions de dollars au lancement même sans l’accord Game Pass, il est donc clair que l’augmentation de la publicité vaut la peine d’être écrite.

Sortir sur Game Pass n’est cependant pas sans ficelles. Se développer à travers les générations est une chose. (En plus du PC, The Ascent est disponible à la fois sur Xbox One et Xbox Series X/S.) Mais les offres de nouvelle génération de Microsoft sont divisées : deux machines, deux ensembles de spécifications, donc deux couches distinctes de travail de développement. Microsoft, en soulignant son engagement à publier des jeux de nouvelle génération sur Xbox Series X et Xbox Series S, crée plus de travail pour les développeurs dans le processus. Le grand patron de Xbox, Phil Spencer, l’a reconnu dans une interview avec Kotaku l’année dernière.

Mais Frick et Berg ont déclaré à Kotaku que développer un jeu simultanément pour la Xbox Series X et la Xbox Series S était un jeu d’enfant, « une fois que nous avons compris quelques astuces. Du point de vue du développement, l’impact a été négligeable. Il s’agissait plus de tests qu’autre chose », ont-ils déclaré. (Ils n’ont pas répondu à une question de suivi demandant quelles étaient ces astuces.)

Quoi qu’il en soit, et mis à part les problèmes multijoueurs, The Ascent s’en est bien sorti – un jeu amusant, agréable et transcendantalement magnifique. Bien que The Ascent soit assez joli du point de vue isométrique prévu, un mod populaire à la première personne vous rapproche de son cadre d’arcologie futuriste, montrant un jeu qui n’a pas compromis un pouce sur les visuels.

“Nous n’avons pas l’impression que les détails se perdent à distance de la caméra, mais pour vendre la vision de ce monde plein de détails et de vie, nous l’avons volontairement poussé assez loin”, ont déclaré Frick et Berg. « La plupart, sinon tous les détails sont perçus à partir de la distance de la caméra de jeu, même s’ils sont subtils ! »

En développant un jeu isométrique, Neon Giant aurait pu facilement s’en tirer en truquant certains détails. Après avoir rattrapé Frick et Berg, je n’ai pas l’impression que c’est quelque chose que le studio ferait. En fait, le studio semble se vanter d’avoir un pipeline efficace qui va à l’encontre de la norme de l’industrie, à savoir travailler sur des idées pendant des mois ou des années, puis les mettre au rebut dans un cycle de labeur sans fin.

“En tant que méthode, nous nous sommes toujours assurés de tester tôt et de couper tôt si cela ne correspond pas à l’orientation du jeu”, ont déclaré Frick et Berg. “De cette façon, nous n’allons jamais trop loin et ne perdons pas trop de temps et d’efforts investis.”

Bien sûr, il restait quelques éléments sur le sol de la salle de découpe. Par exemple, apparemment, une version antérieure de The Ascent comportait un mini-jeu qui aidait à cibler les ennemis, ainsi qu’un accent beaucoup plus important sur le piratage. À un moment donné, il comportait des munitions limitées, avec un pool de munitions partagé entre tous les membres du groupe. Bonk, non ? Balles limitées ? Réserves de munitions partagées ? L’une des meilleures parties de The Ascent est la façon dont il vous incite sournoisement à céder à vos impulsions de pulvérisation et de prière les plus basses. Il est difficile d’imaginer une version du jeu qui n’encourage pas à maintenir R2.

Mais, dans le grand schéma, de telles choses sont minimes ; nous ne parlons pas ici de modes réduits et de révisions de script à la 11e heure. L’engagement envers la vision est révélateur d’un jeu qui, malgré les obstacles sur la route, est produit par une équipe totalement confiante dans ce qu’elle a mis dans le monde.

« Nous recevons beaucoup de [feedback] des gens qui en veulent plus, ce qui est un sentiment fantastique », ont déclaré Frick et Berg. « Cela signifie que nous avons fait quelque chose de bien. »