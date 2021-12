The Ashes: Joe Root et Steve Smith réagissent alors que l’Australie frappe à nouveau l’Angleterre

Le capitaine anglais Joe Root et le skipper australien Steve Smith (Photo: .)

Joe Root a insisté sur le fait qu’il était toujours « convaincu » que l’Angleterre pouvait battre l’Australie malgré une défaite humiliante successive dans les Ashes, tandis que Steve Smith a salué son équipe après une démonstration dominante à Adélaïde.

Root a déclaré: « La raison pour laquelle c’est décevant est que nous avons commis les mêmes erreurs. Nous aurions pu jouer plus fort dans les premières manches et nous devons être meilleurs avec la batte.

«Nous devons faire de meilleurs scores et mieux nous appliquer. Nous sommes plus que capables de le faire mais nous ne l’avons pas encore fait et c’est pourquoi c’est décevant.

« Avec le ballon en main, nous n’avons pas joué les bonnes longueurs. Nous avions besoin de hibou plus plein. Dès que nous l’avons fait en deuxième manche, nous nous sommes créés des occasions. C’est frustrant.

«Nous l’avons fait il y a quatre ans et n’en avons pas tiré de leçons. Nous devons être meilleurs.

«Je dois être confiant que nous pouvons renverser la vapeur. Je suis convaincu que nous avons ce qu’il nous faut pour gagner, nous devons juste être meilleurs.

« Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes erreurs. Nous avons montré dans de petites poches, nous devons juste le faire plus longtemps.

Smith, quant à lui, a déclaré: « Je me suis amusé ce week-end, je l’ai vraiment apprécié. Les gars ont très bien joué et nous avons pu contrôler le jeu dès le premier jour.

« L’Angleterre a montré une très bonne résistance et s’est battue grâce à Jos Buttler, mais nous avons toujours pensé que nous allions gagner. »

Plus à venir…





