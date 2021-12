The Ashes : Stuart Broad réagit au premier camouflet de Test et à la défaite de l’Angleterre

Le lanceur de rythme anglais Stuart Broad a été exclu du premier Ashes Test (Photo: .)

Stuart Broad admet qu’il a été « déçu » de manquer le premier test des cendres car il pense qu’il aurait pu avoir une « influence positive » au Gabba, mais comprend son omission et ne « puera pas » d’être laissé de côté.

« Je me suis mis dans un état d’esprit où j’étais prêt à y aller », a écrit Broad dans une chronique pour le Daily Mail.

« J’adore le cricket Ashes, j’adore jouer au bowling au Gabba et j’ai l’impression que j’aurais pu avoir une influence positive sur un terrain comme celui-ci.

« Bien sûr, dans mon esprit, je me préparais à 100 % à jouer et c’est particulièrement important compte tenu de mon rôle. En tant que nouveau lanceur de boules, vous êtes confronté au bowling, l’une des livraisons les plus sous pression du sport mondial.

« Au cours des 12 derniers mois, Jimmy et moi avons essayé de nous assurer que nous étions aussi en forme que possible dans le climat actuel de Covid, prêts à partir et disponibles pour les cinq tests en Australie. Je pense que nous avons coché cette case, mais la sélection anglaise n’est pas entre les mains des joueurs.

« C’est dans ceux des gens qui doivent faire des choix en fonction des conditions et de l’équilibre de l’équipe et notre travail maintenant avec quatre matches à jouer est d’être prêt pour le prochain [Test].

« J’ai été déçu de ne pas jouer mais je me rends compte aussi que cette série est un marathon et non un sprint.

« Jamais cinq matchs de test n’ont été aussi serrés que celui-ci et ce sera épuisant, donc de manière réaliste, je ne pense pas qu’un artisan jouera les cinq. »

Broad a ajouté: » Ce serait une erreur dans ce scénario de créer une puanteur. J’ai été laissé de côté à de nombreuses reprises et c’est parfois une vraie surprise.

« C’était moins une surprise, peut-être parce que je n’étais pas dans l’équipe pour la série précédente contre l’Inde en raison d’une blessure au mollet. »

À propos de la lourde défaite de l’Angleterre à Brisbane, Broad a déclaré: » Il n’y a pas le temps de s’apitoyer sur notre sort, de ne pas s’attarder à ne pas frapper, jouer au bowling ou attraper très bien. Nous savons que c’est le cas.

«Ce que nous ne devons pas faire, c’est emporter des négatifs avec nous pour le mois prochain. Nous l’avons fait lors des tournées Ashes dans le passé et nous l’avons constamment perdu. Nous devons prétendre que c’est 0-0 dans une série de quatre matchs et recommencer.

Plus à venir…





