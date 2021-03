The Attico lance la collection de capsules Beachwear pour le printemps 2021 – WWD

MILAN – L’Attico continue d’élargir son offre de produits.

La marque milanaise fondée par Gilda Ambrosio et Giorgia Tordini entre dans le monde du beachwear avec la collection capsule «State of Nature».

Offrant 15 styles, allant des bikinis aux maillots de bain une pièce, en passant par un t-shirt court et une minijupe tubulaire, la capsule allie des touches sexy et féminines à des coupes plus athlétiques. Les motifs sont fabriqués à partir de Lycra, à la fois lisse et côtelé, ainsi que d’un tissu enduit avec une finition métallique. La palette de couleurs comprend les tons vibrants caractéristiques de The Attico de rose vif, turquoise, orange, vert lime, ainsi qu’une nuance brune chic. Principalement développée dans des solides, la capsule présente également deux imprimés, dont un motif zébré et un motif psychédélique multicolore. Les chaînes et les détails de torchon enrichissent certains des styles.

«L’été est notre saison préférée et nous avions vraiment envie de créer nos propres maillots de bain», a déclaré Tordini. «Notre plus grand objectif a été de trouver les bonnes coupes et silhouettes, pour donner à nos maillots une touche sexy, mais en restant toujours élégants et jamais vulgaires.»

Pour le lancement de la capsule, qui se vend entre 190 euros pour les ensembles basiques de bikini et 370 euros pour un modèle d’une seule pièce avec un embellissement en chaîne, The Attico a fait appel au photographe sud-africain Henrik Purienne, qui a photographié la collection sur deux modèles sur un sable. plage à Cape Town, Afrique du Sud.

«Depuis que nous avons appelé la collection ‘State of Nature’, nous voulions vraiment communiquer à travers les images et la vidéo de Purienne le lien étroit que chaque femme éprouve pendant l’été avec les éléments, comme le sable de la plage ou l’eau de l’océan », a déclaré Ambrosio. «Nous avons essayé de transmettre un sentiment de paix et d’harmonie avec l’environnement, ce dont nous pensons que les gens rêvent vraiment après ces longs mois à la maison.»

Lancée lundi sur la boutique en ligne officielle de The Attico et sur Mytheresa, la collection capsule beachwear sera bientôt disponible dans 80 portes sélectionnées à travers le monde.

«C’est une première capsule, mais nous prévoyons déjà une collection complète pour l’été prochain», a déclaré Tordini, expliquant que les vêtements de plage deviendraient une catégorie stable pour la marque.

L’Attico, qui est principalement connu pour ses cocktails et tenues de soirée audacieux et flamboyants, a lancé en février sa première capsule streetwear sans genre, appelée «Life at Large», disponible chez environ 200 détaillants mondiaux.

En 2018, la marque a reçu un investissement de Remo Ruffini, qui a acquis une participation de 49% dans la société via un véhicule appelé Archive Srl, contrôlé par Ruffini Partecipazioni Holding Srl. En juillet, il a révélé sa décision de modifier son calendrier de présentation, dévoilant deux collections principales par an, ainsi qu’une gamme de capsules axées sur différentes catégories de produits.

