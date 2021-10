The Avalanches, Crowded House nominé pour les ARIA Awards 2021

les avalanches, Keith Urbain et Maison bondée sont toutes parmi les stars nominées pour les trophées des ARIA Awards 2021. Vous pouvez consulter toutes les nominations dans la vidéo ci-dessous.

Les Avalanches sont en lice pour cinq prix, dont Album de l’année, Meilleur groupe et Meilleure sortie pop avec leur dernier album, Nous t’aimerons toujours. Urban est en lice pour le meilleur artiste et pour l’album de l’année avec The Speed ​​Of Now (Part 1). Crowded House, quant à lui, a été nominé pour le meilleur album contemporain pour adultes avec sa dernière sortie, Les rêveurs attendent.

Ailleurs, l’auteur-compositeur-interprète Amy Shark et l’artiste hip-hop Genesis Owusu ont dominé la liste des nominés pour les prix ARIA 2021, tous deux attirant six nominations dans autant de catégories.

Révélé mercredi, Shark, huit fois lauréat du prix ARIA, est en lice pour l’album de l’année pour Cry Forever, avec le single « Love Songs Ain’t For Us » (avec Keith Urban), qui est nominé dans les catégories votées par le public. de la chanson de l’année et de la meilleure vidéo. Elle est également nominée pour la meilleure artiste, la meilleure sortie pop et le meilleur live australien pour sa tournée Cry Forever 2021.

Owusu est également nominé pour le meilleur artiste et le meilleur album de l’année pour son premier album Smiling With No Teeth, qui est également en lice pour la meilleure pochette. Il est également en lice pour la meilleure sortie indépendante, la meilleure sortie hip-hop et le meilleur live australien pour sa tournée d’albums Smiling With No Teeth.

L’artiste autochtone émergente de 19 ans Budjerah a attiré cinq nominations, dont le prix Michael Gudinski de l’artiste révolutionnaire. Il est également nominé pour le meilleur artiste, la meilleure sortie soul/R&B pour son EP éponyme, la meilleure vidéo pour Higher et le meilleur live australien pour sa tournée Budjerah 2021. Les autres artistes prometteurs nominés sont Gretta Ray dans la catégorie Breakthrough Artist et Middle Kids, dont Today We’re The Greatest a été nominé dans la catégorie Meilleur album rock.

Les vétérans du rock AC/DC et Midnight Oil ont également été nominés dans cinq catégories, avec Masked Wolf, Tones And I, Vance Joy et les Avalanches.

La sensation hip-hop internationale Kid Laroi est nominée dans quatre catégories dont celle du meilleur album pop pour sa collaboration avec Justin Bieber, Stay. Bieber fait également partie des nominés pour l’artiste international le plus populaire, un domaine qui comprend Ariana Grande, Miley Cyrus, Kanye West et Taylor Swift.

Le gagnant de cette catégorie sera désigné via les réseaux sociaux. Les électeurs peuvent utiliser les hashtags Twitter suivants pour voter : #ARIAsArianaGrande #ARIAsDojaCat #ARIAsJustinBieber #ARIAsKanyeWest #ARIAsLukeCombs #ARIAsMachineGunKelly #ARIAsMileyCyrus #ARIAsOliviaRodrigo #ARIAswiPopSays

Tous les lauréats du prix ARIA 2021 seront annoncés à Sydney le 24 novembre 2021, et diffusé à l’international sur YouTube.