The Avalanches ” Frontier Psychiatrist ” obtient le remix de Mario Caldato Jr.

Les avalanches ont partagé un remix éblouissant de leur tube révolutionnaire, «Frontier Psychiatrist» du légendaire producteur Mario Caldato Jr.

Caldato Jr.est largement célébré pour son travail avec le Beastie Boys, ayant conçu et produit une série de leurs albums de 1989 à 1998. En plus de cela, le polymathe a travaillé avec des artistes allant de Jack Johnson et le John Butler Trio à Beck, Bjork et Yoko Ono.

Le mois prochain, les Avalanches fêteront le 20e anniversaire de leur premier album Since I Left You, qui les a catapultés des incontournables de la vaste scène électronique australienne à des sensations mondiales. Avant la sortie du remix de Caldato Jr. de «Frontier Psychiatrist», The Avalanches a partagé un autre remix qui apparaîtra sur la version de luxe: «Depuis que je t’ai quitté» remixé par Prince Paul, DJ new-yorkais et affilié de De La Soul.

Paul est également vénéré pour ses remixes d’artistes comme Big Daddy Kane, Slick Rick, Queen Latifah, Boogie Down Productions et 3rd Bass. Il est également la moitié de l’école de mannequin Handsome Boy aux côtés de Dan «The Automator». Le communiqué voit également une contribution posthume spéciale de feu MF DOOM, décédé en octobre dernier.

Concernant le projet, Robbie Chater du groupe avait ceci à dire: «Je me souviens très clairement de certaines choses. Nous avons décidé de ne pas avoir de voix dessus, ce qui l’a fait durer car c’est une sorte de transmission; rien ne la date à cette heure. Nous avons également pris soin de ne pas utiliser de logiciel à la mode de 1999 ou 2000. Il semble donc flotter dans le temps… »

Il a également ajouté: «Les amateurs de musique comprennent, et c’est ce que nous sommes en fin de compte. C’est presque comme une exploration de notre relation avec le monde et avec la musique et, en tant que fans de musique, quelle est notre place dans l’ensemble du processus. Avec le recul, je suis fier de ce disque comme une pure expression de joie et d’amour, le cœur sur sa pochette et sans ironie. De retour en mars, Les Avalanches ont été annoncés comme les gagnants du Prix de la musique australienne 2020 pour leur dernier album We Will Always Love You.

The Avalanches ‘Since I Left You – 20th Anniversary Deluxe Edition sort le 4 juin et est disponible en précommande.