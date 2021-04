The Awesome Way Craignez que les héros de Walking Dead se vengent de la Virginie et du Dakota

Plus précisément, Morgan a forcé Virginia à avouer à Dakota leur véritable relation, et je suis heureux de ne jamais avoir à avoir ce genre de conversation avec qui que ce soit, parce que oui. C’était assez bizarre pour toutes les raisons compréhensibles, en particulier avec Dakota qui commençait la conversation en voulant la mort de Virginia. Tout le vent a été retiré des voiles de Dakota en entendant parler de sa véritable histoire d’origine, et cela s’est transformé en un désordre émotionnel. Mais ce gâchis a été couronné par Morgan prenant position et déclarant qu’ils garderaient Virginie en vie afin qu’elle vive avec ses péchés et ses atrocités. Cette notion ne convenait pas bien à Sherry et aux maraudeurs masqués, bien sûr, mais ils devaient l’accepter. Bien sûr, ils n’ont pas eu à rester en colère très longtemps …