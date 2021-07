The Awesome Way Disneyland célébrera le 20e anniversaire de The Nightmare Before Christmas Haunted Mansion

in

2021 marque le 20e anniversaire de Haunted Mansion Holiday, ainsi que le 20e design de maison en pain d’épice, car nous n’en avons pas eu l’année dernière en raison de la fermeture de l’attraction et de tout Disneyland. Pourtant, c’est formidable de voir que l’offre saisonnière sera de retour. Bien que de nombreux puristes de Haunted Mansion préfèrent la version classique du manège, le thème des vacances a quelque chose de spécial, d’autant plus que vous entrez dans le hall avec la maison en pain d’épice et que l’odeur du pain d’épice remplit l’espace.