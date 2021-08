The Awesome Way Les créateurs de South Park prévoient de commencer à dépenser leurs 900 millions de dollars après un nouveau contrat avec la télévision

On dirait qu’une tonne d’argent est investie dans un nouveau jeu vidéo de South Park qui sera potentiellement très différent des versions RPG The Stick of Truth et The Fractured but Whole. De plus, il semble qu’ils se lancent dans l’aventure pour leur projet de film annoncé précédemment en utilisant uniquement Deep Fakes pour les performances. Au-delà de cela, le duo vise à travailler sur un film d’horreur et un autre projet musical vraisemblablement non lié au Livre de Mormon, bien que je suppose qu’il ne soit pas tout à fait clair si l’horreur et la comédie musicale s’excluent mutuellement.