La 26e saison de The Bachelor a été créée lundi soir, avec Clayton Echard, originaire du Missouri, en tête. Mais alors que certains fans de Bachelor Nation continuent d’exprimer leur déception face à la sélection de l’ancien joueur blanc de la NFL de 28 ans et se demandent même s’il faut continuer à regarder la franchise, d’autres suggèrent qu’il est temps de jeter un nouveau regard sur la série une fois créée. pour aider les candidats à trouver l’amour, et à la place trouver du divertissement dans le jeu de tout cela.

La saison 26 de « The Bachelor » d’ABC met en vedette Clayton Echard. (Pamela Littky/ABC via .)

Chad Kultgen et Lizzy Pace sont à l’avant-garde des fans de Bachelor « gamifier » la série après avoir écrit un livre intitulé Comment gagner le baccalauréat et créé un podcast intitulé Game of Roses. Le duo vise à faire la lumière sur la réalité de la façon dont la production de Warner Bros. est finement conçue et encourage les gens à la considérer comme un sport plutôt que comme une histoire d’amour réelle.

« Je pense qu’au début, c’était plus proche de cent pour cent des personnes qui regardaient la télé-réalité pensaient que c’était réel », a déclaré Kultgen à Yahoo Entertainment. « Avec le temps, ce n’est clairement pas le cas. »

Lui et Pace viennent du monde de la télévision et se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur une comédie scénarisée par NBC d’une saison. Ils se sont rapidement connectés sur leur fascination mutuelle pour la franchise The Bachelor en tant que «fans occasionnels» à l’époque. Au fil des ans, Kultgen dit qu’il a été captivé par la série comme il l’était avec d’autres émissions de téléréalité comme Survivor. Ce qui est ressorti de The Bachelor, cependant, c’est que la compétition était initialement masquée par les liens amoureux apparemment authentiques jusqu’à ce que la série commence à intensifier certaines de ses tactiques de «manipulation».

« Une fois que vous le regardez sur une base hebdomadaire, vous commencez vraiment à voir ces schémas répétitifs et c’est ainsi que nous avons commencé à identifier les mécanismes de jeu », explique Kultgen. « Surtout dans les saisons 4 à 12, ce que nous appelons l’ère expérimentale, les producteurs ont vraiment commencé à mettre des mécaniciens pour essayer activement de conduire les gens à la dépression nerveuse. Et une fois que cela a commencé à devenir une sorte de norme – que vous aviez besoin que les gens pleurent devant la caméra, vous aviez besoin du baccalauréat ou de la bachelorette pour finir par avoir une dépression vers la fin de la saison – c’est devenu l’objectif du producteur de conduire les gens à des dépressions nerveuses donc ce que nous regardons maintenant est un peu comme un porno de torture plus émotionnel.

Alors que des jalons spécifiques de chaque saison, comme la première impression, font désormais partie intégrante de la série, Kultgen souligne qu’ils n’ont pas toujours été en jeu, et qu’ils n’évaluent pas non plus avec précision les sentiments d’un leader pour un candidat. «C’est un mécanisme conçu pour augmenter l’anxiété de la base de joueurs. Ils ont laissé tomber cette première impression de rose sur une table. Et tout le monde dans cette pièce se dit : ‘Oh, ça y est. Oh mon Dieu, j’espère avoir compris. J’espère que je comprends. Cela n’existait même pas dans la saison 1 », se souvient-il en parlant de l’évolution de la série. « Tout le monde a eu le même temps avec le baccalauréat. C’était vraiment beaucoup plus destiné à aider les gens à trouver l’amour.

Mais même si l’émission a apparemment changé son objectif et son prix, passant de belles histoires d’amour aux adeptes des médias sociaux et aux modes de vie des célébrités, Pace soutient que cela ne rend pas l’émission moins désirable à regarder.

« Je n’ai jamais aimé les sports traditionnels, mais j’ai l’impression que mon amour pour The Bachelor et la télé-réalité m’ont permis de mieux comprendre pourquoi les gens sont si passionnés par eux », dit-elle. « Je pense que c’est si vous croyez que c’est regarder l’histoire d’amour des gens se dérouler, ou si vous croyez que c’est ce jeu psychologique de manipulation, c’est un moyen de se connecter avec les autres plutôt que de se divertir. »

Kultgen ajoute : « C’est comme la lutte professionnelle. Chaque fan sait que la lutte professionnelle est scénarisée, ce qui n’enlève rien à ce que font ces lutteurs sur le ring, l’athlétisme, la planification, tout ce qu’ils font est toujours incroyablement impressionnant. Et pour nous, c’est pourquoi nous continuons à regarder. J’aime regarder les joueurs jouer, surtout les joueurs de haut niveau.

Les concurrents précédents de l’émission ont commencé à parler de l’inauthenticité du format, y compris l’ancien célibataire Colton Underwood qui a parlé du côté « business » de l’émission lors de son apparition sur le podcast Call Her Daddy. Bennett Jordan, qui a concouru pour le cœur de Clare Crawley et de Tayshia Adams lors de la saison 16 de The Bachelorette, a également partagé ses réflexions dans une publication Instagram de novembre sur les engagements forcés décrits comme des réussites, écrivant que «le couple ne sait pas vraiment les uns les autres » à la fin de l’expérience.

Une raison possible? L’ancienne Bachelorette devenue co-animatrice Kaitlyn Bristowe a mis en lumière la chronologie rapide de l’émission pour créer des liens émotionnels. Dans un article de soutien avant la première d’Echard, Bristowe a écrit: « Vous en apprendrez plus sur qui vous êtes au cours des 2 prochains mois que vous n’auriez jamais cru possible. »

Pour ceux qui continuent à regarder la série en pensant que tous les joueurs sont là pour trouver l’amour – ou « pour les bonnes raisons », dans le jargon de la franchise Bachelor – les relations ratées, les intrigues gênantes et même les décisions de casting douteuses sont devenues des raisons de s’énerver. « Ce spectacle est une telle perte de temps! » une personne a commenté le message de Bristowe.

La résistance apparente du réseau à diversifier la franchise a poussé certaines personnes à arrêter complètement de la regarder.

« [Executives] semblent attendre la dernière seconde possible pour un changement progressif, par opposition à, vous savez, regarder les marées et voir ce qui se passe », dit Pace, faisant référence au calcul auquel le spectacle a été confronté à la lumière du mouvement Black Lives Matter. « Peut-être pourrions-nous inclure plus de joueurs de couleur plus tôt avant [are] protestations. Peut-être que nous pouvons inclure des joueurs qui sont au-dessus d’une taille quatre. Peut-être pourrions-nous inclure plus de joueurs LGBTQ+.

Ni ABC ni Warner Horizon, la société de production derrière la franchise, n’ont répondu aux demandes de commentaires de Yahoo Entertainment.

Alors que la pression du public a commencé à pousser le réseau dans la bonne direction avec les castings de la première Black Bachelorette Rachel Lindsay, du premier Black Bachelor Matt James, Tayshia Adams et Michelle Young en tant que protagonistes, ainsi que les quatre derniers BIPOC historiques de Young, suggère Pace que se pencher sur une nouvelle perspective en tant que téléspectateur est le seul moyen de profiter de la série télé-réalité telle quelle. Elle et Kultgen conviennent également que la lutte du réseau pour garder les médias sociaux hors de l’émission est une « erreur radicale » pour une franchise qui crée autant d’engagement sur les médias sociaux non seulement pour ses concurrents mais aussi pour les chaînes connexes.

Le compte Instagram @bachelordata en est un bon exemple, car il fournit une analyse quantitative de chacune des saisons de l’émission ainsi que de la franchise dans son ensemble. La croissance récente de ce compte, en particulier, prouve qu’il existe un grand intérêt pour la manière dont l’utilisation des médias sociaux modernes joue un rôle dans la croissance des abonnés de certains membres de la distribution sur Instagram et la direction générale de l’émission, en dehors des relations amoureuses. représenté à l’écran.

Selon Robyn DelMonte, qui gère le compte TikTok Girlbosstown, qui se concentre sur les relations publiques et l’image de marque de tout ce qui touche à la culture pop, si la franchise s’appuyait pleinement sur les intérêts évolutifs du public, plutôt que de suivre le format séculaire, elle pourrait pour attirer de nouveaux téléspectateurs tout en conservant les superfans.

« C’est juste l’ère numérique dans laquelle nous vivons. Autant nous voulons nier la présence sur les réseaux sociaux et penser que tout le monde est ici pour les » bonnes raisons « , nous voyons tous que ce n’est pas ainsi », a déclaré DelMonte à Yahoo Entertainment, après avoir créé une vidéo suggérant un nouveau format qui inclut des applications de rencontres. «Cela intégrerait une plus grande participation du public et resterait également pertinent avec la façon dont les jeunes sortent et trouvent des relations. Cela a changé de façon exponentielle au cours des 15 dernières années, mais le spectacle n’a pas évolué avec cette culture.

Mieux encore, cela pourrait offrir aux téléspectateurs une partie du contrôle qu’ils pensent avoir perdu à mesure que l’implication des producteurs devient plus apparente. « Je recommencerais à regarder si c’était comme ça », a commenté une personne sur TikTok de DelMonte. « Vous êtes brillant », a écrit un autre.

En attendant, DelMonte pense que la franchise est en train de perdre les jeunes téléspectateurs en ignorant la façon dont les médias sociaux et les services de streaming ont fondamentalement changé la façon dont les gens recherchent l’amour et interagissent avec la télé-réalité.

Pourtant, Kultgen n’est pas sûr que la franchise cherche à apporter des changements spectaculaires.

« Vont-ils un jour trouver ce qui fonctionnerait réellement ? Je ne suis pas sûr », dit-il. « Ils font exactement cela depuis 20 ans et cela a très bien fonctionné pendant tout ce temps et maintenant les médias ont radicalement changé, la façon dont nous interagissons avec eux, la quantité que nous consommons et ils ne comprennent pas comment le rendre rentable toujours.